Například krajští silničáři, kteří zabezpečují zimní údržbu na 2762 kilometrech cest, mají pro úpravu silnic druhé a třetí třídy připraveno 105 sypačů vybavených pluhy, 17 sněhových fréz a 39 nakládačů. Ve skladech je 30 tisíc tun soli a 42 tisíc tun inertních materiálů. Dostatečné zásoby hlásí i frýdecko-místecké technické služby, které mají ve správě 185 kilometrů místních komunikací a 235 kilometrů chodníků. Ne všechny jsou ale v zimě udržovány, vždy se postupuje podle důležitosti tras.

„Momentálně máme na skladě celkem 1235 tun soli, inertní posyp bude navážen operativně. Na začátku letošního roku byly zakoupeny dvě nové radlice pro zapojení k traktorům. Na jaře byl pořízen pro provoz Zeleň nový traktor, který bude v zimním období využíván k plužení,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut s tím, že hlavně pro údržbu chodníků bude využíván nový univerzální nosič nářadí, který má také radlici a sypací nástavbu.

Po zkušenostech z minulých zim byly do plánu letos zahrnuty některé části komunikací, zejména chodníků, které udržovány doposud nebyly. Některé z tras údržby navíc budou částečně pozměněny, a to hlavně kvůli stavebním pracím. Týká se to Rubikovy křižovatky nebo lokalit, které jsou dotčeny výstavbou obchvatu města.