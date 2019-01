Třinec - Na trase přeložky silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice – Oldřichovice – Bystřice, jejíž výstavba stále nemá konkrétní termín realizace, leží několik stovek pozemků. Jejich majitelé přitom s výkupy za vyhláškovou cenu nemusí souhlasit.

Ilustrační snímek. | Foto: Petr Rubal

Podle současného zákona je totiž pro vlastníky parcel výhodnější jít až do takzvaného vyvlastňovacího řízení. V něm se úřady musí řídit cenou, která je v lokalitách obvyklá. V případě Třinecka prý může být rozdíl až trojnásobný. U staveb silnic navíc majitelé příliš šancí na odpor nemají, a proto se alespoň snaží za své nemovitosti získat co nejvyšší částku. Redakci to minulý týden sdělil důvěryhodný zdroj. Pokud se tento scénář potvrdí, vyvlastněných majitelů bude několikanásobně více než v případě obchvatu Návsí a Jablunkova, kde byly obě ceny ještě naprosto shodné. Stavbu to zároveň významně zdrží. „Částky neodpovídají představám vlastníků,“ řekla v pátek na dotaz Deníku starostka Třince Věra Palkovská (SN 1). Dodala, že celková rozloha pozemků, s nimiž se pro výkupy počítá, představuje více než milion metrů čtverečních. Palkovská je členkou skupiny při Ministerstvu dopravy, která se přípravou stavby zabývá. „Podle materiálů, které jsou k dispozici, se počítá s realizací úseků v letech 2012 až 2013. Tyty materiály ale přímo zmiňují skutečnost, že se to podaří jen při jednotnosti všech právnických orgánů a při minimálních rozhodovacích lhůtách,“ zdůraznila. „Pokud se nic nezvrtne, příští rok je pro začátek výkupů reálný. V tuto chvíli ovšem neumíme říci, jaká bude cena, to dopředu nikdy nejde. Cenu v místě obvyklou by pak vypočítal znalec, ale až poté, co majitelé nebudou s výkupy souhlasit,“ řekla Irena Krzyžánková z ŘSD Ostrava. Tvrdí, že ti majitelé, kteří zvolí vyvlastňovací řízení, půjdou do rizika. „Cena v místě obvyklá se totiž odvíjí od minulých výkupů při budování silnic. Může být totožná a dokonce i nižší než cena vyhlášková. Do té doby také může být novelizován zákon, který by kupní smlouvy nastavil tak, aby byly výhodné,“ řekla Irena Krzyžánková. Možnost, že lidé výkupy hromadně odmítnou, si zatím nepřipouští. „Je to předčasné. Pokud by ale nastala nějaká smršť vyvlastňování, tak není možné to v lidských silách zvládnout. Neumím si představit, že by si na to Třinec najal dejme tomu třicet právníků. To je nereálné, ale nepředbíhejme,“ uvedla Krzyžánková. Právě v katastru Třince leží největší část parcel. Počet pozemků na celé trase se zatím jen odhaduje. „Vím, že u obchvatu Frýdku-Místku je šest set listů vlastnictví, u I/11 to bude podobné,“naznačila Krzyžánková.