Pstruží – Skiareál Opálená ve Pstruží, který je proslulý konáním různých akcí, chce během letošní lyžařské sezony i zasněžovat, čímž ještě více zkvalitní své služby.

Když pěkně mrzne, ve Pstruží si připadáte jako v Alpách. | Foto: Deník/Tomáš Machálek

Ski areál Opálená leží 560 - 670 metrů nad mořem na severovýchodním svahu Ondřejníku. „Lyžařům můžeme nabídnout dva vleky. Pro děti je dlouhý 150, pro dospělé 550 metrů,“ sdělil Petr Mikeska ze Ski areálu Opálená ve Pstruží, jenž zimu předpovídá podle toho, jak se chová příroda.

„Všiml jsem si, že ptáci už sezobali téměř všechny jeřabiny, což naznačuje nejen to, že by zima měla přijít hodně brzo, ale také by mohla být dost tuhá a dlouhá,“ uvažoval Petr Mikeska. Jen na to se ale spoléhat nechce. „Proto bychom chtěli i zasněžovat před děla,“ řekl Petr Mikeska.

Přesto v loňském roce byli v celém regionu první, kteří už v polovině října zahájili sezonu. „Ten sníh ale po týdnu zase roztál,“ podotkl.

Pro lyžaře má taky dobrou zprávu, protože se zdražováním vleků nepočítá. Až začne sezona, bude zdejší areál otevřen denně. „Už se mě ptalo několik škol, zdali by u nás mohly mít lyžařský výcvik. Až oficiálně zahájíme sezonu, budeme mít otevřeno každý den. Ovlivnilo by to jen počasí,“ dodal Mikeska, jenž zdejší areál využívá prakticky po celý rok.

„Půjčujeme taky koloběžky a terénní buginy. Taková jízda po čtyřkilometrové trase, která vede příjemným lesním prostředím s jedinečnými výhledy na okolí, je skutečným zážitkem pro celou rodinu. Po adrenalinovém sjezdu ze svahu na koloběžce nebo na lyžích se může kdokoli najíst a napít ve stylové hospůdce, kterou máme umístěnou uprostřed areálu,“ pozval Mikeska.