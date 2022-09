Vyučování – samozřejmě se spoustou nových pomůcek, dárečků i sladkostí – začíná v místnosti, jež je součástí družiny. Je potřeba se uskromnit, protože na škole se opravuje fasáda. „Dělají to jako šneci,“ rozesmívá třídu po svém prvním vyvolání Benjamín. Jeho nové spolužáky Ondru a Radka považují ve skalické škole za “pokračovatele”, jeden je třetím a druhý čtvrtým žákem v rodinném pořadí. „Tázala jsem se rodičů a další prý už nebudou,“ usmívá se ředitelka Denisa Rožnovská Rojíčková.

Přesně deset prvňáčků mají v Základní škole Skalice druhý rok po sobě. „Předloni jich bylo dvanáct. Kdyby nastoupilo méně než deset dětí, museli bychom třídy spojovat,“ vysvětluje ředitelka. Nováčky v lavicích zná už ze školky a má je za šikovné.

Vyučovat se ve Skalici snaží v souvislostech. „V matematice třeba vyrazíme s dětmi do obchodu, zjišťují ceny a slevy, nakoupí a ve škole si upečou pizzu,“ popisuje Denisa Rožnovská Rojíčková s tím, že noví prvňáčci abecedu i základy počítání už zvládají.

Kolik dětí přesně sedí v lavicích prvních tříd ve Frýdku-Místku, to ředitelé dvanácti ZŠ teprve přesně spočítají. „Po zápise jich bylo celkem 531 plus 13 ukrajinských dětí. Některé se ovšem mohly odstěhovat pryč a jejich rodiny to neoznámily,“ objasňuje Jiří Adámek ze školského odboru radnice.