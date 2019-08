Odpady, včetně zelené skalice, dehtů, neutralizovaných i kapalných kalů, tam byly naváženy skoro čtyřicet let. Stát se v minulosti zavázal, že skládku zlikviduje.

Zakázku na sanaci vyhlásilo ministerstvo financí, které za ekologické škody vzniklé před privatizací zodpovídá. Smluvní cena za práce ve Frýdku-Místku je 649 milionů korun bez DPH.

Náměstek primátora Frýdku-Místku Karel Deutscher připomněl, že s vyčištěním skládky se počítalo už od devadesátých let. „Pokud by nedošlo v části skládky k odtěžení, vůbec by nebylo možné obchvat v této trase vystavět,“ podotkl náměstek. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby obchvatu, už si převzalo staveniště.

Skládka Skatulův Hliník, dávná ekologická zátěž v trase obchvatu Frýdku-Místku, byla vyčištěna a rekultivována.Autor: Deník / Lukáš Morys

Část obchvatu přes Skatulův Hliník je součástí první etapy stavby, která vypukla loni na jaře a zahrnuje výstavbu zhruba poloviny obchvatu poblíž přehrady Olešná směrem k výpadovce na Frýdlant a také připojení dálnice D56 na budoucí obchvat D48.

Skládka má zhruba pět hektarů, odtěžena byla pouze zhruba jedna třetina. Zbytek skládky bude zajištěn rekultivací. „Rekultivační práce by měly být hotovy na podzim, pak by mělo následovat dokončení sanace podzemních vod,“ řekl projektový manažer Ervín Šima ze sdružení firem S-G-A Skatulův hliník, které zakázku získalo.

Nákladní vozy odsud odvezly přes sedmdesát tisíc tun odpadů. Lidé z okolí, kde je i zahrádkářská kolonie, tak museli snést zvýšenou dopravní zátěž.

„S firmou, která odtěžení prováděla, jsme řešili připojení na cesty a také kolik vozidel a kudy budou jezdit. Snažili jsme se to rozložit v čase, aby nedocházelo k přetížení a ničení cest. Dneska už tady nejezdí náklaďáky kvůli odtěžení Skatulova Hliníku, ale kvůli stavbě obchvatu, takže zátěž je v lokalitě pořád obrovská,“ doplnil náměstek primátora Karel Deutscher.