Školní rok začal i pro nové prvňáčky z Řepišť

Pro skoro 108 tisíc dětí z celé České republiky začal den jinak, než jak byli doposud zvyklí. Stali se z nich prvňáci. Místo do školky, zamířili se svými rodiči do školy. Stejné ráno zažil i Kája Kotschi, který usedl do lavice v základní škole Řepiště na Frýdecko-Místecku.

Po seznámení s paní učitelkou Janou Šnajdrovou se porozhlídnul po své nové třídě a vybral si lavici. Postupně se sešli všichni jeho natěšení spolužáci. Většina z nich se znala, protože téměř všichni spolu chodili do mateřské školky ve stejné obci. Zeman v Třinci usedl do lavice, s první dámou tam dětem zahájil nový školní rok Přečíst článek › Dychtivé obličejíčky v lavicích přišla pozdravit ředitelka Martina Bastová a také starosta obce Rostislav Kožušník, kterého děti znají už z pasování, takže jejich nervozita postupně vyprchávala. Po organizačních záležitostech a seznámení se výukou se děti a rodiče rozprchli do deštivého dne. Na ostro se totiž pojede až další dny, kdy dětem začne výuka podle rozvrhu hodin.

Autor: Andrea Jalůvková