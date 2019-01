Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlantské děti se stravují způsobem, o jakém se starším generacím ani nezdálo

Výběr salátů, které nabízí nový stravovací terminál, je opravdu bohatý. Objevují se mezi nimi různé druhy nudlových, bramborových, zeleninových, ovocných i dalších pochoutek. | Foto: Deník/Jana Rumianová

Ve školní jídelně frýdlantského Gymnázia a Základní školy T.G.M. začal dětem sloužit moderní stravovací Eurest terminál. Zařízení má kapacitu 1 100 strávníků a je prvním podobným projektem na Moravě.

Frýdlantské děti už si nyní rozhodně nemohou stěžovat na to, že jim jídlo ze školní jídelny nechutná. Mohou si totiž vybírat ze tří druhů hlavních jídel, které nemusejí předem objednávat. Kromě toho si mohou vybírat z volného výběru nejrůznějších předkrmů, salátů, ovoce, desertů a nápojů z teplého bufetu.

Za vše už neplatí tradičními stravenkami, ale elektronickou čipovou kartou. „Žák si podle vlastního uvážení dobije měsíční kredit na své stravovací čipové kartě, pomocí níž přímo na platebním terminálu zúčtuje zůstatkovou hodnotu,“ vysvětlil systém místostarosta města Bohumil Dolanský (KDU-ČSL). Cena pokrmů se řídí podle vyhlášky ministerstva školství, která zaručuje, že nejsou předražené.

Nabídka jídel je pro lepší orientaci barevně označena podle toho, jestli jde o pokrmy zeleninové, sladké, z ryb nebo drůbeže či z červených mas. To, jaké si děti vybírají jídla, navíc mohou víceméně on-line na internetu sledovat i jejich rodiče a v případě potřeby jejich jídelníček usměrnit.

Přípravy k zavedení nového stravovacího terminálu se rozjely už na konci minulého školního roku 30. června, kdy město zahájilo sanaci staré školní jídelny. „Město na tuto sanaci uvolnilo dva miliony korun na stavební úpravy prostor výdejny a jídelny. Soukromá britská společnost Eurest pak investovala dalších pět milionů korun do technologického zařízení a vybavení jídelny,“ řekl Bohumil Dolanský.

Nový terminál zahájil zkušební provoz na začátku školního roku a včera k jeho otevření zástupci města a Eurestu slavnostně přestřihli pásku. Až do konce letošního roku by se měl systém ještě dolaďovat a od 1. ledna už naběhne naplno.

„To, že si děti mohou jídla samy vybírat, má určitě i výchovný efekt. Děti nejsou pasivně odkázány na to, co dostanou na talíř, ale už odmala se učí si jídelníček vybírat a sestavovat. Navíc tím, že jim nikdo nic nenutí, jsou otevřenější i vůči mnohdy méně oblíbeným, ale o to zdravějším pokrmům,“ podotkl obchodní ředitel společnosti Eurest Miroslav Votruba.

„Děti si teď ve škole u nového stravovacího terminálu mohou denně vybírat z tak pestré a široké nabídky pokrmů, o jaké se starším generacím ani nezdálo,“ dodal s úsměvem Votruba.

Nabídkou jídel jsou nadšeni i samotní žáci. „Je to mnohem lepší, než jak to bylo ve staré jídelně. Obědy i saláty jsou moc dobré,“ pochvaloval si Franta Gorecký ze šesté třídy. „Nejvíce mi tu chutnají zeleninové saláty a vůbec nejlepší z nich je ten mrkvový. Ten je fakt moc dobrý,“ pověděl jeho spolužák Jan Rychetník.

Nové stravovací centrum ve Frýdlantu je prvním podobným zařízením na Moravě a společnosti Eurest má sloužit jako referenční projekt. Druhé podobné centrum se bude otevírat 1. listopadu v Olomouci. Úplnou novinkou však tento systém není, v Čechách už dětem slouží sedmdesát podobných provozů.