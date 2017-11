Školy chtějí prohloubit spolupráci s firmami

Firmy v regionu se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Aby se situace zlepšovala, spolupracují také se školami.

Zástupci zaměstnavatelů si prohlédli také studentské projekty fiktivních firem.Foto: Deník/Lukáš Morys

O budoucnosti technických a ekonomických oborů se včera mluvilo na půdě Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy ve Frýdku-Místku. Debatovali zástupci firem a také ředitelé a výchovní poradci základních škol.

„Zejména firemní oblast se potýká s neustálým nedostatkem zaměstnanců v technických profesích, ale dneska už máme signály, že i v ekonomických profesích,“ podotkl ředitel školy Martin Tobiáš. Podle zaměstnavatelů to může mít nepříznivý dopad na rozvoj regionu i celé země.

Hosté z řad zástupců významných firem v regionu si včera prohlédli také prostory školy. Studenti je seznámili například s projektem, ve kterém na zkoušku vytvářejí vlastní fiktivní firmy, zdokonalují se tak v praktických ekonomických záležitostech. Řeč byla také o podpoře jazykového vzdělávání. Zástupci firem se shodli, že jazyková vybavenost uchazečů se sice zlepšuje, přesto je do ideálního stavu daleko. Bez kvalitní znalosti cizích jazyků se přitom v zahraničních firmách, které v regionu převažují, kvalifikovaní zaměstnanci neobejdou. „Daří se nám v posledních třech letech posílat studenty na odborné praxe do Irska, Estonska, Německa, Portugalska. Rozvíjejí se tam ve své odbornosti, musí mluvit cizí řečí. Nejdůležitější je rozmluvit se v cizím jazyce,“ míní ředitel školy Martin Tobiáš.

Škola má podle něj nadstandardní vztah s partnerskými firmami. „Jsou to odběratelé našich absolventů, zprostředkovatelé praxí,“ podotkl ředitel s tím, že na škole funguje alternativní forma maturitní zkoušky formou dlouhodobých maturitních prací. „Student dostane téma zadané už ve třetím ročníku, a to přímo firmou. Jde o ryze odborný technický problém, který se týká provozu firmy. Student to zpracovává s konzultantem ve firmě a má svého vedoucího učitele,“ popsal Martin Tobiáš, podle kterého se díky tomu dostávají studenti do těsného kontaktu s odbornou praxí. Firma si navíc může studenta už od třetího ročníku otestovat. „Má to význam i pro naše učitele, kteří se rozvíjejí a aktualizují své odborné vzdělávání. Počet firem, které o to mají zájem, roste.“