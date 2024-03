Frýdecko-místečtí kriminalisté v těchto dnech obvinili 36letého muže z přečinů krádeže a poškození cizí věci. Pro policisty známý recidivista se v současné době již nachází ve výkonu trestu odnětí svobody za svou předchozí páchanou majetkovou trestnou činnost.

Zloděj z Frýdecko-Místecka už sedí. | Video: se svolením PČR

Ještě před svým nástupem do vězení se ale stihnul vloupat v průběhu jednoho týdne hned do tří objektů. V prvním případě si vyhlédl jednu z hasičských zbrojnic ve Frýdku-Místku a po vypáčení dveří se dostal dovnitř, kde prohledal všechny prostory, ze kterých si odnesl notebook v hodnotě téměř 14 tisíc korun.

O dva dny později se měl za bílého dne dostat do areálu jedné ze společností na Frýdecko-Místecku. Zde měl v prostorách jídelny nalézt plechovou skříňku, vypáčit ji a odcizit z ní finanční hotovost okolo 5 tisíc korun.

Auta jim odtáhli o kus dál, bránili blokovému čištění. Zaplatí odtah i pokutu

Nakonec se vydal do Havířova, kde po rozbití sádrokartonové příčky vniknul do herní provozovny. Tam z pultu odcizil odložený mobilní telefon, kasu s hotovostí zhruba 5 tisíc korun a na cestu si přibral plechovku energetického nápoje.

Ještě tentýž večer se majitel provozovny na odcizený telefon zkusil dovolat, nešlo to, a tak zaslal SMS zprávu, jestli by náhodou něco nezjistil. Ve zloději se asi hnulo svědomí, jelikož mu z jiného telefonního čísla poslal omluvnou zprávu s dodatkem, že stejně další den nastupuje do výkonu trestu. Při prověřování poté vyšlo najevo, že se jedná o telefonní číslo právě 36letého recidivisty.

Obviněný muž měl spácháním těchto skutků způsobit celkovou škodu odcizením přes 25 tisíc korun a poškozením nejméně 20 tisíc korun.

Řidiči, pozor, další omezení ve Frýdku-Místku. Na obchvatu i na cestě do Beskyd

„Aby toho nebylo málo, policisté při prověřování jiného skutku krádeže zjistili, že měl dotyčný věci z této trestné činnosti, konkrétně pásovou brusku a horní frézku, prodat do jedné ze zastaváren, kdy měl zatajit jejich původ a vydávat je za své. V této věci jej kriminalisté obvinili z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ doplnila mluvčí policie Kateřina Kubzová.

V případě odsouzení se jeho pobyt za mřížemi může protáhnout i o několik let. Policisté varují občany, aby nepodceňovali zajištění svých objektů a provozoven. Například využitím složitějších zamykacích systémů, ochranných mříží či uzamykatelných okenic můžou zlodějům jejich práci ztížit či je rovnou odradit.

„Odradit je mohou i alarmy či kamerové systémy. Ty jsou dobré i proto, že záznamový materiál může v případě krádeže následně policistům pomoci k objasnění takové či jiné trestné činnosti a dopadení pachatele,“ správně upozornila Kateřina Kubzová.