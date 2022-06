Výsměch!

„To je výsměch! Další netáhlo z ochranky si bude hrát na mistra světa, že může beztrestně zabíjet lidi. Dal bych mu 20 let. A každé ráno výprask!“ uvedl mimo jiné jeden z diskutujících na havířovské facebookové stránce. „Zabije fanouška a podmínka? To si dělají pr…,“ dodal další.

Objevily se i podstatně vulgárnější výrazy a vzkazy. Většina diskutujících se pozastavovala nad zmírněním trestu a propuštěním na svobodu. Někteří Davidu S. dokonce přejí smrt, jiní se odvolávají na karmu. „Doufám, že mu to karma vrátí,“ napsali.

Podpora

Ne všichni jsou ale proti Davidu S. „Davide, drž se… nikdo tam nebyl, nic neviděl, ale keců hromada…,“ napsala jedna z podporovatelek. „Tady je zase odborníků na trestní právo,“ doplnil další. Diskutovalo se také o vlivu alkoholu. „Silně opilé lidi nemají pouštět na hokej, takoví lidé vyvolávají jen konflikty. Nemuselo to skončit, jak skončilo,“ nadhodil téma jeden z uživatelů.

Případ budí emoce i proto, že v něm padlo hned několik diametrálně rozdílných verdiktů. Vloni v září Krajský soud v Ostravě vyměřil Davidu S. tři roky odnětí svobody s odkladem na zkušební pětiletou lhůtu. Stanovil mu také řadu omezujících podmínek týkajících se mimo jiné alkoholu a zákazu pořadatelské činnosti na sportovních akcích. S podmíněným trestem nesouhlasil žalobce, který se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci. Ten vloni v prosinci původní rozsudek změnil a nově Davidu S. uložil pět let žaláře.

Vězení

Muž nastoupil do vězení, současně ale podal dovolání k Nejvyššímu soudu (NS). A u něj nyní se svými argumenty uspěl. NS své rozhodnutí dočasně zveřejnil na elektronické úřední desce, a to do 30. června letošního roku.

Stručně řečeno: NS zrušil pětiletý verdikt olomouckého vrchního soudu a současně zamítl odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. To znamená, že podmíněný verdikt ostravského senátu je pravomocný. Podle NS tento trest odpovídá okolnostem smutného případu.

Změna: za smrt hokejového fanouška v Havířově půjde člen ochranky do vězení

„Nejvyšší soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně se dostatečně ve svém rozsudku vypořádal s podmínkami pro uložení trestu odnětí svobody podmíněně odloženého, při současném uložení řady přiměřených omezení a povinností, citlivě vážil okolnosti dané trestní věci, stejně jako poměry pachatele,“ stojí v rozhodnutí NS, podle kterého Krajský soud v Ostravě „…zcela důvodně dospěl k závěru, že nápravy obviněného lze dosáhnout trestem podmíněně odloženým, navíc za situace, že užití trestní sazby trestu odnětí svobody v trvání od pěti do deseti let stanovené zákonem by bylo pro obviněného nepřiměřeně přísné.“

Facka

Neštěstí se odehrálo v sobotu 26. října 2019 večer na parkovišti před havířovským zimním stadionem během utkání mezi HC Havířov a HC Frýdek-Místek.

Tragédii předcházel konflikt mezi pořadateli a fanouškem, který měl v krvi čtyři promile alkoholu. Během hokejového utkání se pohyboval v místech, kde neměl co dělat. Po vyvedení před stadion byl údajně vulgární. V době, kdy se již situace uklidňovala, dostal od Davida S. facku. Následoval nešťastný pád a převoz do nemocnice, kde zraněním později podlehl.

Muž z ochranky v Havířově praštil fanouška a ten zemřel. Nyní stanul před soudem

Hlavní líčení provázela emotivní a smutná atmosféra. Matka mrtvého fanouška se slzami v očích vzpomínala na svého syna. „Byl to hodný kluk,“ řekla při jednání v Ostravě, kde se jí obžalovaný přímo v soudní síni omluvil. A to nejen za samotnou událost, ale také za to, že dříve nenašel sílu jí pohlédnout do očí. „Neměl jsem odvahu za vámi zajít. To, co se stalo, je velké neštěstí a velká tragédie. Moc mě to mrzí,“ řekl.