Snížit počet zastupitelů a zrušit radu? V Mostech návrh neprošel

Snížit počet zastupitelů z patnácti na jedenáct, a to od roku 2022, kdy se mají konat nejbližší komunální volby, plánovalo vedení Mostů u Jablunkova. Pro obec s bezmála čtyřmi tisíci obyvateli by to také znamenalo, že by zanikla obecní rada. Návrh ale těsně neprošel.

