Radnice podle ní stanoví horní limit sbírky na milionovou hranici, pak výtěžek zdvojnásobí ze svého, jen to musí 9. března ještě schválit zastupitelstvo. A primátor Petr Korč připomíná, že připraveny jsou i finanční rezervy pro případ dlouhodobější krize.

Speciální pomoc nemocnice

„My jsme schopni poskytnout speciální zdravotnický materiál, který běžní občané nemohou běžně nakoupit. Jako dar jsme už odeslali materiál za 220 tisíc korun, také léky a léčivé přípravky za dalších 220 tisíc korun a na obvazový materiál jsme poskytli skoro stejnou sumu,“ říká Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku. Která se samozřejmě též zapojuje do sbírky a obrací se na veřejnost, ať poskytne další potřebné prostředky.

„Prověřujeme i veškeré možné ubytovací kapacity ve městě. Nově jsme zřídili krizovou informační linku magistrátu. Lidé se s dotazy a s konkrétními návrhy pomoci mohou obracet od 1. března na číslo + 420 558 609 333,“ vzkazují z města. Jeho představitelé svolávají právě na první březnové úterý jednání krizového štábu (koordinuje postup s krajem i státem) a o jeho výstupech hodlají informovat na všech frýdeckomísteckých komunikačních kanálech.

Další podpora z okresu

Dům dětí a mládeže v Nýdku – Hluchové, který má ubytovací kapacitu pro padesát lidí, slouží prostřednictvím Správy uprchlických zařízení (SUZ) pro Ukrajince. „Poskytli jsme jim ho a aktuálně hledáme další možnosti pro umístění uprchlíků,“ popisuje Věra Palkovská, primátorka Třince. Kde žije i pracuje řada občanů okupované a válkou ničené země – a právě pro ně má město linku koordinátora všemožné pomoci +420 558 306 110.

Veřejné shromáždění v Třinci

Zdejší též připravují setkání občanů na Náměstí Svobody; bude ve čtvrtek 3. března od 17 hodin a proběhne pod heslem „Třinec stojí za Ukrajinou!“ Uskuteční se vystoupení Základní umělecké školy a zazní hymny Česka i Ukrajiny. „Vyjádříme podporu tamnímu lidu a vyzveme naše spoluobčany, aby na ně přispěli ve sbírce,“ dodává primátorka. S poděkováním všem, jež se už zapojili.

Jablunkovští pomáhají partnerům v Tjačivu

Jablunkov se už angažuje ve prospěch partnerského ukrajinského města Tjačiv. „Vyšlo to z jejich podnětu a v pondělí se spojila naše pracovní skupina mobilem s tamním starostou, abychom si ujasnili aktuální skutečnosti. Výsledkem je koncepční podpora vycházející z toho, odkud chodí konkrétní požadavky na konkrétní pomoc,“ líčí tajemník radnice Jan Nieslanik. Jablunkov a Tjačiv spolupracují od roku 2016 v řadě oblastí, od sportu po náboženství.

Sbírku v oblasti „Gorolů“ dělají složky integrovaného záchranného systému, zajišťují se sklady pro materiál i auta pro jeho převoz. „U ubytování a dopravy lidí to primárně řeší Polsko a Slovensko jako nejbližší sousedé Ukrajiny, protože její obyvatelé mají potřebu být svým domovům co nejblíže,“ podotýká Nieslanik. Přidává kontakt pro Jablunkovsko (+420 733 742 439, info@jablunkov.charita.cz) s doporučením sledovat web nebo sociální sítě města.

Paskovští mají sbírku v nové hasičské zbrojnici

„Spacáky, karimatky, pláštěnky, stany, dětské pleny, výživy, sunar, piškoty, kojenecké vody, dezinfekční mýdla, toaletní papír, vlhčené ubrousky, hygienické vložky, tampony, analgetika, čelovky, SIM karty, powerbanky, pastelky, omalovánky…“ vypisují z Paskova, co vybírají pro Ukrajince v nové hasičárně za úřadem (Nádražní ulice 1000). A to do pátku od 17 do 18 hodin, na předání se dá domluvit i na číslech + 420 602 602 876 a + 420 777 672 014.

Sbírky dělají i pod Lysou horou

Malenovičtí prosí ochotné dárce o postoj, jako by osoby prchající před Rusy z Ukrajiny byly blízkými hosty. „Jimž byste nedali věci špinavé, zničené, vetché, obnošené, staré. Projevme jim tím úctu a lásku. Chceme, ať se tu cítí jako u přátel na návštěvě,“ vzkazují z místní Křesťanské akademie mladých (KAM). Ta sbírku chystá s místním úřadem, věci se tady budou přijímat v úředních hodinách. Malenovický kontaktní telefon je + 420 724 176 522.

Frýdlant nad Ostravicí informuje, že určité rodiny, jež potřebovaly pomoc, jsou již v bezpečí v tomto městě a také u svých známých. „A díky dobrým lidem z okolí můžeme nabídnout téměř dvě stovky dalších ubytovacích kapacit pro možné příchozí z Ukrajiny,“ píší z radnice. Frýdlanští také avizují ochotu poskytnout vícemístná auta k cestě uprchlíků od polských či slovenských hranic, samo město k cestám nabízí vozidla svých dobrovolných hasičů.

Azyl pro uprchlíky

Z pohledu regionu je nyní klíčové postarat se o ukrajinské uprchlíky a zajistit Ukrajině humanitární pomoc. Z tohoto důvodu zasedal krizový štáb kraje, který řešil i jiné otázky.

Pro Moravskoslezský kraj od 1. března 2022 bude fungovat bezplatná informační linka pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 800 720 210, a to denně od od 7 do 19 hodin.



Také na webových stránkách Moravskoslezského kraje vznikla sekce věnovaná pomoci Ukrajině, kde zájemci najdou potřebné kontakty a informace jak a kam účinně nasměrovat svou pomoc - VÍCE ZDE.



Hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji vznikne v Ostravě za spolupráce policie, hasičů a Českého červeného kříže. Sídlo bude mít v ulici Červeného kříže 4, blízko centra.



Krajská rada rovněž schválila 10 milionů korun na aktivity spojené s pomocí Ukrajině.