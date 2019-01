Frýdlant nad Ostravicí–Nová Ves -Obyvatelé Nové Vsi jsou rozhořčeni, okolo stovky nových jímek musejí reklamovat.

Výstavba kanalizace - ilustrační foto. | Foto: Deník/Radim Havlík

Obyvatelé frýdlantské části Nová Ves se ještě začátkem letošního roku těšili na novou kanalizaci. Teď si však stěžují. Protestují proti tomu, že by měli stočné platit paušálně, což je pro ně nevýhodné. Navíc jsou velmi nespokojeni s prací stavební firmy, která kanalizaci buduje. Stížnosti lidí na stavaře se přitom netýkají žádných detailů. Po mnohaměsíčním martyriu s rozkopanými pozemky se teď ukázalo, že bude muset být zcela vyměněno okolo stovky už zabudovaných jímek, které praskají a protékají. Lidé přišli svou nespokojenost vyjádřit přímo na zasedání zastupitelstvo města, kam jich dorazilo kolem sto padesáti.

„Všichni jsme byli za výstavbu kanalizace rádi, protože s ekologií je rozhodně třeba něco dělat. Ale takový šlendrián, s jakým se teď na stavbě setkáváme, to nemá obdoby. Město by se mělo postarat přinejmenším o výměnu stavebního dozoru a stavební firmu by mělo vést ke zodpovědnosti,“ požadovali občané po zastupitelích. „Stavba je živý organismus a nelze dopředu odhadnout, jak se kdo bude chovat. Na dodavatele proběhlo výběrové řízení, vybrali jsme firmu, která nabídla nejvýhodnější podmínky,“ vysvětloval místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí Bohumil Dolanský (KDU-ČSL).

Rozhořčení lidé poukazovali i na to, že v kopcovitém terénu mělo město raději postavit gravitační kanalizaci, než tlakovou. Prý by se vyhnulo současným potížím. „Rozhodli jsme se pro výstavbu tlakové kanalizace, protože je s ohledem na technologie i stavební náročnost až o polovinu levnější než kanalizace gravitační. Levnější je třeba už i v tom, že lidé dostanou zadarmo přípojku,“ připomenul místostarosta. Dodal, že u gravitační kanalizace by navíc potrubí muselo vést až tři metry hluboko, což by znamenalo zničenější komunikace. Lidé by si navíc, narozdíl od tlakové kanalizace, museli přípojky zaplatit sami.

Lidé na zastupitelstvu poukazovali i na mnoho dalších problémů souvisejících se stavbou. „Tyto problémy nemůžeme řešit na veřejném fóru, kde se všichni jen překřikujeme a nikam to nevede. Aby bylo jednání konstruktivní, navrhuji v Nové Vsi zřídit osadní výbor, který by s městem jednal i za ostatní obyvatele,“ uzavřel diskuzi Bohumil Dolanský a na tomto postupu se také všichni shodli.