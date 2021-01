Jablunkovští policisté a frýdeckomístečtí kriminalisté v této chvíli intenzivně prověřují případ, ke kterému došlo pár minut po poledni 27. prosince letošního roku na chodbě jednoho z panelových domů na ulici Nádražní v Jablunkově.

Mladík se vyřítil z bytu na schodiště a povalil kolemjdoucího seniora. | Foto: Deník/Jiří Kohout

V té chvíli vyběhl 18letý muž z Frýdeckomístecka z bytu své matky, a to po vzájemné slovní rozepři, přičemž na chodbě domu potkal 77letého souseda, do něhož strčil takovou silou, až muž zavrávoral a hlavou se udeřil do stěny. Tímto nečekaným fyzickým napadením bylo místnímu muži způsobeno zranění s nutností jeho lékařského vyšetření, ošetření a hospitalizace v třinecké nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná škoda na majetku. V dané záležitosti se zjišťuje, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví.