Druhý ročník duchovního festivalu Boží město přinese do Frýdku-Místku přednášky křesťanských církví. Festivalový program ale nebude jen o náboženském vyznání a poučení. Akce nabídne také divadlo, koncerty a velkou rodinnou soutěž. Příprava na akci začala už tradičním úklidem města. Třicítka dobrovolníků prošla park Bedřicha Smetany, ale i oba břehy podél Ostravice a také okolí nádraží ve Frýdku a nasbírala 20 pytlů odpadků.

Boží Město Frýdek-Místek 2024 | Foto: Deník/VLP Externista

V neděli 26. května v 10 hodin odstartuje program, který bude probíhat v sadech Bedřicha Smetany v Místku, přednášky se odehrají v Národním domě. Festival nabídne hudbu, divadlo, rodinné soutěže a přednášky včetně stánků zapojených církví a organizací.

Na co se lze těšit? Pro děti i dospělé sehraje Jan Horák představení Tučňáci na arše. Po něm následuje rodinná hra Cesta hrdiny. O hudební stránku se postará písničkář Pavel Helan nebo slovenští rappeři Tow Meot. A taky Chappela, což je worshipové uskupení muzikantů a zpěváků z Frýdku a Ostravy. Kromě převzatých worshipových hraje i řadu vlastních písní, které jsou často zhudebněnými biblickými žalmy. Na festivalu Boží město bude Chapela doprovázet večerní program s modlitbami.

Program spolu s Římskokatolickou farností Místek připravuje dalších pět křesťanských církví působících ve městě - Církev adventistů sedmého dne, sbor Církve živého Boha, farní sbor Českobratrské církve evangelické, sbor Církve bratrské a Slezská církev evangelická Augsburského vyznání. Vstupné se neplatí.

Motto ročníku 2024 je prezentováno jako spojeni láv/skou, které odkazuje na historické propojení města Frýdku-Místku. „Motto letošního Božího města vzniklo docela spontánně při jedné z prvních přípravných schůzek, které se účastnili zástupci všech zapojených církví. Mluvili jsme o tom, že bychom se měli pokusit nacházet to, co nás spojuje. Jsme tak jako dvě dříve samostatná města, dnes spojená lávkou, spojeni také láskou? A bylo to! Spojeni jen lávkou nebo spojeni i láskou?“ říkají pořadatelé.

