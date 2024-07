Na Žermanické přehradě se Deník vydal do třech nejznámějších kempů, aby zjistil, co v nich za jakou cenu můžete získat a zdali se máte nebo nemáte někde bát vstupu do sprch. Přesto, že teploty atakovaly 28 stupňů a bylo slunečno, v ani jednom kempu to nevypadalo, že by měli narváno a spoustu míst ještě zelo prázdnotou. Plánujete-li se v některém z nich ubytovat a nemáte rezervaci, pravděpodobně nebudete mít problém si v kterémkoliv z nich najít to své místo.

Kemp Lučina

Jako první Deník navštívil kemp Lučina. Tento kemp je na Žermankách je největší a také nejnověji zrekonstruován. Ubytovat se zde můžete apartmánech, chatách, v karavanech či stanech. K oplocenému kempu patří stánek s celodenním občerstvením a pod kempem louka na stanování s přístupem k vodě.

Ubytování pro 4 v chatce vyjde na 2 tisíce za noc. V apartmánu pak na 2 400 Kč. Za stan pro 4 zaplatíte za noc 190 korun.

I zde se můžete ubytovat se svým karavanem, za který zaplatíte 190 korun. Za obytný automobil pak necháte 270 korun. Elektrická přípojka vás bude stát na noc 150 Kč.

Při ubytování ve stanu a v karavanu se platí ještě poplatek za každou osobu nad 3 let ve výši 120 Kč.

Parkování je pro ubytován hosty v chatkách a apartmánech zdarma. Pro lidi, kteří jsou ubytování v karavanech, přívěsech, obytných autech a ve stanu se platí 80 korun.

V kempu pak už nedoplácíte nic za instalaci jakékoliv pergoly, předzahrádky, apod. I vodovodní přípojky ke karavanům jsou zdarma.

Přístup k toaletám a sprchám je v areálu pouze na žeton, který ubytovaní obdrží. Na uzamčeném hygienické zařízení je znát, že je nově před 4 lety vybudované. Nové prostory nabízejí moderní zázemí a po kontrole, musí Deník konstatovat, že je v nich i čisto a uklizeno. Počet toalet je dostatečný a ve 5 sprchách je dostatek prostoru.

Toalety jsou zdarma a za 5 minut sprchování zaplatíte 50 Kč.

Ubytovaní hosté mají v budově, kde je hygienické zázemí i k dispozici vybavenou kuchyňku a také prádelnu.

Dole u vody jsou pak k dispozici volně přístupné 2 WC.

Ze zábavných služeb můžete využít minigolf, kdy za půjčení hole zaplatíte symbolických 50 korun na den. Zdarma jsou pak ruskékuželky, nohejbal, volejbal, pin-pong.

Pro děti jsou zde dětské houpačky, prolézačky, dětská stěna a pískoviště. K odpočinku jsou pak na u hrací zóny instalována lehátka.

Za poplatek si můžete půjčit i paddleboardy, šlapadla a kajaky.

V areálu lze platit kartou a k dispozici je i místní wifi zdarma.

„V současné době jsme obsazeni asi ze třetiny, co se týče stanů a karavanů. Chatky máme ale skoro plně obsazené,“ říká provozní kempu. Dle jejího názoru ubylo ubytování na týden. Častěji jezdí hosté na 4 dny a nejvíce do zdejšího kempu jezdí rodiny s dětmi, kterým je areál také přizpůsoben.

Kemp Pod Husarůvkou

Kemp Pod Husarůvkou nedaleko obce Soběšovice není tak vybavený jako konkurenční Lučina. Je i rozlohou menší a nenabízí ubytování v chatkách. I nabídka zábavných možností je v areálu nižší.

Ubytovat se zde můžete ve stanu nebo v karavanu.

Za 4 osoby dáte za noc ve stanu 130 Kč. Noc s karavanem či minibusem nebo obytným autem vás vyjde na 200 Kč. K tomu si ale musíte připočíst ještě poplatek za osobu 100 korun ( za dítě od 3 do 15 let 50 Kč).

Za instalování pergoly zaplatíte od 80 do 120 Kč za noc. Elektrická přípojka je zpoplatněna 120 Kč za noc.

Parkování je možné přímo v kempu vedle karavanu či stanu za poplatek 100 Kč za den.

Na hygienickém zázemí je vidět, že už má svá nejlepší léta dávno za sebou a zasloužilo by si rekonstrukci. Počet toalet je dostatečný a jejich používání je zdarma. Sprchy jsou za poplatek 40 Kč a v areálu jsou jen dvě. I přes starší vybavení bylo v prostorách poměrně uklizeno.

V areálu jsou dva stánky s občerstvením. Jeden byl ale při návštěvě Deníku uzavřen.

Přímo v kempu je půjčovna šlapadel a paddleboardů za poplatek. Pro děti jsou zde dvě houpačky.

Platit kartou v areálu nelze. Wifi jsme rovněž nezaznamenali.

Kemp Dolní Domaslavice

Kemp Domaslavice(Tábořiště U Rybárny) v obci Dolní Domaslavice je asi nejklidnějším kempem na Žermanické přehradě. A také nejlevnější.

Ubytovat se zde můžete ve stanu, chatkách nebo v karavanu.

Za 4 lůžkovou chatku zaplatíte 1 000 Kč. Za stan dáte na noc 110 Kč. Postavení karavanu vás na jednu noc vyjde na 140 Kč.

Při ubytování ve stanu a v karavanu se platí ještě poplatek za každou dospělou osobu 80 Kč a za dítě 50 Kč.

Za zaparkované auto zaplatíte 70 Kč na den. Elektrická přípojka vás bude stát na noc 90 Kč.

WC je zdarma a opět je jich dostatek. Za 5 min sprchy zaplatíte 25 Kč a v budově jsou 4. Hygienické zázemí sice není nejnovější, ale v době návštěvy Deníku v něm bylo čisto a uklizeno.

Za 50 Kč si také můžete vyprat.

Součástí kempu je restaurace, u které jsou k dispozici lehátka a dětské houpačky.

Z nabídky zábavných služeb si můžete pronajmout paddleboardy, šlapadla, maly a velký motorový člun.

Platba kartou není možná, ale obsluha dokáže vygenerovat QR kód, takže lze platit i mobilem. Wifi je také v areálu zdarma k dispozici

„Sice teď nejsme moc obsazeni, ale jsme zvyklí, že lidé přijíždí až ve čtvrtek a pátek. Proměnila se také cílová skupina lidí, kteří k nám jezdí. Hodně k nám jezdili skupinky rybářů a nyní začínají jezdit rodiny s dětmi,“ dodává provozovatel kempu. Ten plánuje rozšířit nabídku zábavných aktivit na vodě v příští sezóně.

Jak to v kempech vypadá, se můžete podívat ve videu a ve fotogalerii.