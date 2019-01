Jablunkov – Jde o šest, nebo šestadvacet milionů korun? Ani po patnácti letech to není jasné. Ve sporu mezi Jablunkovem a manželi Bedřichem a Karin Čmielovými je ve hře další soudní žaloba. Město se v ní domáhá peněz, které v polovině devadesátých let Čmielovi poskytlo jako půjčku na rekonstrukci kulturního domu.

Bedřich Čmiel (vpravo) a jablunkovský místostarosta Stanislav Jakus na snímku z května 2010. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Půjčka byla splatná k poslednímu prosinci 2007, město však nedostalo ani korunu. Přitom nárok na úhradu dluhu bude promlčen už na konci letošního roku. „Usnesení zastupitelstva je takové, že město podává žalobu. Bylo to jednohlasně schváleno,“ řekl v úterý redakci jablunkovský místostarosta Stanislav Jakus.

Dodal, že právní kancelář před časem informovala radnici o tom, že „dobíhá termín“, v němž se musí dluh řešit soudní cestou.

O půjčce ve výši 6,2 milionu korun se již vyprávějí legendy. Zatímco radnice tvrdí, že vzhledem k 13procentnímu ročnímu úroku se dluh vyšplhal na více než 26 milionů korun, Bedřich Čmiel hovoří o tom, že zastupitelé kdysi odhlasovali půjčku „s úrokem nula“.

Čmiel: Výši úroků zpochybňujeme

„Ta celková částka, o které hovoříme my a pan Čmiel, je odlišná,“ konstatoval Jakus. Bedřich Čmiel o dalším sporu ví. „Město podává žalobu – a my se budeme bránit. Výši úroků zcela zpochybňujeme,“ řekl na dotaz Deníku. „To, že ta lhůta vyprší 31. prosince 2010, to vědí už několik let,“ prohlásil.

Na svém vyjádření, že zastupitelé v 90. letech odhlasovali, že město peníze půjčí bezúročně, trvá. V souvislosti s hotelem Horal a nedokončeným kulturákem nejde zdaleka o první spor. Soudy již dříve několik let rozhodovaly o tom, komu objekty vlastně patří, a přiklonily se na stranu města. Jablunkov si majetek převzal letos v květnu. - více ZDE

U frýdecko–místeckého soudu se však stále řeší dvě žaloby, v nichž manželé požadují navrácení svých investic. Deník z veřejně dostupných zdrojů na internetu zjistil, že Bedřich a Karin Čmielovi po městě požadují 11,61 a 9,55 milionu korun.

Tyto spory se táhnou od roku 2005, Čmiel však tvrdí, že právě v úterý 12. října nastal důležitý zlom. „Okresní soud uznal, že náš nárok je oprávněný, a ustanovil znalce. Pro nás to znamená zásadní posun,“ prohlásil po jednání. Domnívá se, že verdikt může padnout relativně brzy.