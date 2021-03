Jak ovlivnil současný stav chod obecního úřadu, zastupitelstva?

Současný stav chod úřadu pozměnil jen velmi minimálně, protože již od roku 2020 jsme dle vládních nařízení nastavili tak, jak bylo doporučeno. Od 15. února byly úřední dny pro veřejnost včetně otevírací doby stejné jako před pandemií, v ostatních dnech je provoz omezen. Preferujeme spíše komunkaci telefonickou nebo prostřednictvím e-mailů. Obecní zastupitelstva pak probíhají tak, jak stanoví ministerstvo vnitra.

V čem změnila pandemie život v obci nejvíce?

Nelze říct, že nejvíce, ale přeci jen je cítit jakási frustrace, nechci říci beznaděj. Spíše je to takový stav, kdy je v létě neuvěřitelně dusno, že padáte takřka na hubu. Z ničeho nic začne pršet, vzduch se vyčistí a … Najednou vás to nabije a opět je pohoda. Bohužel, toto „dusno" již trvá poněkud dlouho, někdy nepochopitelná nařízení stíhají jedno druhé, všichni jsme nevrlí a vzhlížíme k naději, že už přijde déšť, který to spláchne do kanálu. Jenže přijde tiskovka, dozvíme se, jak jsou lidé neukáznění, jak dělají všechno špatně. Takže v tomto pandemickém chaosu nastolit cokoli smysluplného je takřka nemožné

Je problém omezení osobních kontaktů občan-představitel obce?

I v této době při dodržování všech hygienických a jiných nařízení občané za námi se svými problémy na obec chodí, ale do toho stavu před koronavirem to má hodně daleko. Taková ta ryzí bezprostřednost od podání ruky, či jen chvilka poklábosení, je pryč. Pro ten neskutečně živočišný tep života na vesnicích to není tím nejlepším, co nás mohlo potkat. Ale holt si uvědomujeme, že musíme i tuto nelehkou dobu přežít a že se brzy toho blahodárného deštíku v této nařízením zešroubované zemi přece jen dočkáme.

Proběhne či proběhlo u vás testování zaměstnanců obecního úřadu?

Ano, proběhne. Máme dohodu s ordinací našeho obvodního lékaře, že nám pracovníky otestují. Rád bych poděkoval paní doktorce MUDr. Lucii Navrátilové, sestřičce Ireně Fáberové, nestorovi geriatrické péče v obci - sestře Jarmile Toflové, ale i nejmladšímu pomocníkovi v tomto týmu paní Kateřině Balcarové za jejich nasazení pro naše občany.

Dotkla se pandemie výrazně obecního rozpočtu? Máte vytvořenu finanční rezervu?

Obec Čeladná naštěstí v září loňského roku doplatila investiční úvěr z let 1999, který si vzala na výstavbu Centra obce, aniž by se jedinkrát opozdila se splátkou. A vždy se podařilo nějaké peníze ušetřit bez toho, že bychom se museli příliš uskrovňovat. I když nastal výpadek v příjmové časti rozpočtu na chodu obce a jí zřizovaných zařízení, v zásadě se to neprojevilo.

Samozřejmě mohlo být opraveno více komunikací, mostků apod., ale bereme situaci jaká je. Fňukání by nám příliš nepomohlo a povinností by nás stejně nikdo nezbavil.

Museli jste zrušit některé plánované investiční akce?

Zrušili jsme výstavbu osm startovacích bytů přesto, že jsme obdrželi i dotaci, ale jen kvůli tomu, že o přidělení dotace bylo rozhodnuto poměrně pozdě. Na druhou stranu ale musely být dotace profinancovány do konce roku 2020, což se nedalo stihnout a nechtěli jsme riskovat, že nakonec budeme muset tyto prostředky vracet, protože jsme nedodrželi dotační podmínky.

Byly nuceny některé subjekty, firmy atd. ukončit činnost?

Dlužno říci, že zejména ti drobní živnostníci a podnikatelé mají krušné chvíle a pomoc není taková, jak je deklarována vládou. Nicméně, naši lidé jsou šikovní, tvrdí sami k sobě a navzdory všem nepříjemnostem, která tato pandemie přináší, nechtějí svoji kůži prodat lacino. Třicet let něco budovali, dali do toho své těžce vydělané úspory, svůj um, dovednosti a koneckonců i nezanedbatelný kus svého života. Je však cítit, že je to zmáhá čím dál více, a to pověstné světlo na konci tunelu, kromě prázdných floskulí vládních představitelů, není na dohled.

Využíváte dotačních projektů? Jaké s nimi máte zkušenosti?

Nerad bych, aby tato odpověď vyzněla pateticky, ale využíváme a zkušenosti s nimi máme. Sportovní hala, nadstavba nad základní školou či chodníky jsou toho nejlepším důkazem.

Co Vás v souvislosti s funkcí starosty nyní trápí nejvíce?

Mohlo by se říct, že po tolika letech ve funkci starosty, vás již nemůže nic překvapit. Nicméně sobeckost, bezohlednost, neskutečná drzost a to vše halící se do hávu „jak to s vámi myslí ještě dobře" , od některých občanů nezná mezí. A někdy se to dokonce vymyká i zdravému rozumu. Nadávat zdravotníkům, kteří jsou v boji s pandemií v první linii, že si schovávají vakcínu jen pro známé, když přeci premiér v televizi sděluje, že není žádný problém, patří bohužel k negativům vypovídajícím o stavu naší společnosti, do které jsme se dostali. Nejsem ten, kdo by měl vynášet soudy, ale jsem přesvědčen, že tato těžká doba nás prověří nejlépe a v celé své nahotě odhaluje naše charaktery, které tak dovedně umíme maskovat v době, kdy je všechno jen zalité sluncem. Naštěstí i díky Bohu je to jen maličké promile.

Našlo by se alespoň jedno pozitivum, které koronavirus přinesl?

Éterem kolující vtípky o naší vládní garnituře, ať již s očkováním, VIP tribunami, či maturitními zkouškami ukazují, že máme v našich genech zakódováno již z dob před rokem 1989, že smích je kořením života a neopustil nás ani v této koronavirové době.

Připravujete v obci pro jaro a léto něco, čím byste se chtěli pochlubit, případně čtenáře Deníku pozvat na nějakou akci? Věříte, že alespoň v létě by se mohl život vrátit do běžných kolejí?

Věřím, že se v létě vrátí náš život do normálu, rodinný festival Ladná Čeladná nám opět ukáže svou přívětivou náruč a my se na všechny návštěvníky budeme těšit.