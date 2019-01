Vztahy mezi starostou Hnojníku a vedením ZŠ a MŠ Jana Kubisze s polským jazykem vyučovacím jsou před začátkem letních prázdnin na bodu mrazu.

ZŠ a MŠ Jana Kubisze v Hnojníku. | Foto: Google

Obec na svých webových stránkách zveřejnila otevřený dopis, v němž starosta Miroslav Molin kritizuje ředitele školy Tadeáše Grycze za výsledky hospodaření i způsob, jakým nedostatky vysvětluje. Molin mu v dopise napsal, že „kalich tolerance a vstřícnosti byl naplněn" a je nutné reagovat na události z poslední doby, které se týkají investiční činnosti na škole v letech 2014 a 2015.

Podle starosty bylo na základě kontrol konstatováno, že k loňskému 31. prosinci škola vykázala ztrátu ve výši 900 364,74 koruny. „Při uskutečněných operacích nebyly respektovány a vzaty v úvahu změny, týkající se výše částek zasílaných poskytovatelem dotace z Polska na účet vaší organizace. Organizace měla uskutečňované výdaje pozastavit," píše starosta řediteli školy. Molin hovoří třeba o nedodržení povinností při hospodaření s veřejnými prostředky. Podle něj byl Grycz na nedostatky upozorněn dopisem z 19. ledna. „K dnešnímu dni, tj. 15. června, nebylo doloženo nic z požadavků zřizovatele a nebylo splněno nic z vašich slibů," napsal starosta řediteli. Podle Molina Grycz opakovaně nerespektuje ani usnesení zastupitelstva. „Jelikož jsou vaše hospodářské výsledky dlouhodobě neuspokojivé a vaše prohlášení a sliby jsou jalové, musíme přistoupit k další kontrolní činnosti, která detailně zanalyzuje vaši schopnost správně hospodařit a snad odhalí příčiny škody, která obci Hnojník vznikla," tvrdí v dopise starosta. Grycze žádá, aby nejpozději k 30. červnu předložil na sekretariát obce veškeré materiály k investiční činnosti v daných letech. Obec pak provede forenzní audit.

Tadeáš Grycz redakci řekl, že otevřený dopis četl, ale zatím se k němu nebude vyjadřovat. „Zvažuji reakci, ale nebude to přes média ani internetové stránky," sdělil Deníku. „Ale co vám mohu stoprocentně říct, že v sobotu máme školní radovánky a při té příležitosti otevřeme druhou zrekonstruovanou budovu. Budou tu významní hosté, i polský konzul," uvedl Tadeáš Grycz. „Zvu všechny občany Hnojníku, aby se přišli podívat, co se tady v letech 2014 a 2015 udělalo. Hlavně z polských peněz," dodal.