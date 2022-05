Starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová.Zdroj: se svolením obce Dolní LomnáJe Dolní Lomná něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Výjimeční jsme z několika pohledů. Rozlohou je Dolní Lomná jednou z největších obcí v regionu. Rozprostírá se na ploše 2 703 hektarů. Na našem území se pak nachází ohromné množství chat k individuální rekreaci, je jich tady 303. Dále 320 domků a hned 15 subjektů podnikajících v cestovním ruchu. Máme dvě mateřské i základní školy. Českou i polskou. Na tak malou obec to určitě není obvyklé. V obci nechybí ani dům s pečovatelskou službou nebo hotel, který sami provozujeme. Vzhledem k tomu, že jsme až do roku 1989 tvořili jednu obec se sousední Horní Lomnou, nemáme v obci kostel. Ten zůstal právě v Horní Lomné. V 70. letech pak byla v obci plánována výstavba přehrady pro pitnou vodu. Přes 300 lidí se muselo odstěhovat. Nelze opomenout klenot beskydské přírody NPR Mionší a areál matice slezské Dolní Lomná.

A jak se v Dolní Lomné žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Máme jedenáct spolků a spolkových organizací, které jsou velmi akční. Obec díky nim žije. Jsou tady šikovní fotografové, významný historik, řezbáři, mladé družstvo sportovců běžkařů dosahující perfektních výsledků. Za zmínku stojí také taneční soubor Lomňánek. Nemůžu opomenout velmi akční hasiče, mladé hasiče, včelaře, kteří vyrábí medy, svíčky, propolisy. Velmi akční je i klub důchodců, SRPŠ, PZKO, myslivci a mnozí další. Nerada bych na někoho zapomněla. Pokud jde o to, co lidem chybí, potřebujeme dokončit část kanalizace a dořešit zásobování vodou. Během epidemie covidu naráz v obci žilo dva až tři tisíce lidí, když se na chaty sjeli lidé na chaty. Z důvodu absence kostela bychom v obci rádi postavili alespoň kapličku.

Když byste měla někoho pozvat do Dolní Lomné, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Lomnou navštívili Karel Gott, Jarek Nohavica, Patrik Děrgel nebo Pavel Kříž. Ráda bych ale do Dolní Lomné pozvala každého dobrého člověka, kterému je blízký tento kraj. Lomná a Beskydy svou kadeřavou zelení zasmušilých vrcholů, mírně modelovaných údolí a půvabem stále živých horských osad s nádhernou přírodou nemají široko daleko konkurenci. Vedle Valašska jsou to pak především Těšínské Beskydy, kde si více jak kde jinde uvědomíme sepjetí člověka s přírodou a jeho tvořivou činnost. Lomnou obklopují ze všech stran lesnaté stráně, od severu je chráněna Kozubovou,na jižní straně pak Skalkou a Velkým Polomem. Pro návštěvníky Lomné a milovníky turistiky se nabízí řada hřebenových tůr po vrcholcích, které lemují údolí Lomné s možností odpočinku a občerstvení na horských chatách. Celé údolí Lomné lemuje hojně využívaná cyklostezka, která se v zimních měsících za příznivých klimatických podmínek mění v lyžařskou stopu. Příznivci sjezdového lyžování si na své přijdou ve dvou lyžařských areálech. V zimě si na své přijdou příznivci lyžování díky dvěma sjezdovkám. Cyklisté zase mohou využít cyklostezku vedoucí celým údolím Lomné. Obec disponuje také informačním centrem, dobudovala se pohádková stezka pro děti. Za návštěvu stojí také zemědělský dvorek s domácími zvířaty, Lomňanské muzeum či naučná stezka Mionší, která získala v letošním roce nejvyšší ocenění, soutěž pořádal Moravian Silesian Tour společně s Moravskoslezkým krajem, kteří dále nejvyšší příčkou ocenili i regionální produkt placky na blaše, které přihlásil do soutěže Hotel Pod Akáty.

CHKO vybudovalo stezku Krajinou dávných horalů. Nesmím opomenout areál Matice slezské, který představuje nádherný přírodní amfiteátr. Každoročně se tady koná festival Na pomezí a Slezské dny. Naše obec pak pořádá vozatajské závody a jarmark. O popularitě těchto akcí svědčí vysoká návštěvnost, kdy obec doslova praská ve švech. Stojí za to se na ně přijet podívat. Není divu, že se tady natáčeli Muzikanti a pohádka Když draka bolí hlava. Navíc díky rychlostním komunikacím se k nám poměrně rychle dostanou i lidé z Třince, Frýdku-Místku nebo Ostravy.

Když bychom se podívali dva roky zpátky, prakticky celý svět se potýkal s pandemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali v Dolní Lomné?

Koronavirus prověřil nás samotné. Ukázal naši soudržnost, ochotu pomáhat druhým. V této době se občané semkli a drželi pevně při sobě. Když jsme začátkem nouzového stavu oslovili občany s prosbou o pomoc při šití roušek, setkali jsme se s nevídanou vlnou solidarity. Po výzvě se téměř okamžitě ozývali dobrovolníci s nabídkou šití roušek. Ve velmi krátké době se tak podařilo zajistit dostatečné množství roušek pro všechny. Postupně rostl počet dobrovolnic, které strávily hodiny u šicího stroje, shánění látek, gumiček, díky čemuž se podařilo během týdne rozdat roušky všem občanům v obci včetně dětí. Spousta dobrovolnic šila i ze svého materiálu. Celkově nakonec ušily 6 550 roušek. Velmi si ceníme této práce a rádi bychom alespoň i touto cestou poděkovali všem, kteří přiložili ruku k dílu k ochraně zdraví naších spoluobčanů. Věříme, že toto těžké období je již za námi a v budoucnu se nebudeme s podobnou situaci muset znovu potýkat.

S ruskou invazí na Ukrajině se strhla obrovská vlna solidarity mnoha lidí. Dotkla se tato situace nějak obyvatel Dolní Lomné? Případně chystá se obec nějak pomoct lidem prchajícím před válkou?

Na krajském úřadě jsme okamžitě zjišťovali informace potřebné pro co nejlepší koordinaci pomoci. Členové zastupitelstva se sešli na mimořádném zasedání, kde jsme se snažili najít způsob jak co nejrychleji a nejefektivněji pomoct. Obec schválila dar 20 000 korun, za který koupila čerpadlo a darovala jej konkrétnímu městu, se kterým spolupracuje město Jablunkov. Občané Lomné reagovali doslova okamžitě a nosili na obec materiální pomoc. Lomňanská jednotka SDH pak tyto věci odvezla do centra sběru materiální pomoci v Ostravě-Přívoze, kterému pak i pomáhali přímo na místě. Momentálně máme 24 občanů ukrajinské národnosti na celním školícím středisku, které spadá pod ministerstvo vnitra. To si všechno koriguje a organizuje samo. Kromě toho máme dvě rodiny, které poskytly ubytování. V jedné lokalitě dvěma lidem a ve druhé lokalitě se zabydlely dvě maminky a dvě děti. Jedna z maminek učí ve škole v Českém Těšíně.

Jaké jsou plány Dolní Lomné dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Tady bych chtěla nejprve říct, že díky dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR jsme mohli realizovat stavbu 124 domovních čistíren odpadních vod. Díky tomuto projektu jsme výrazně pomohli ochraně životního prostředí. A v tomto duchu chceme jít i dál. Momentálně chystáme projekty na snížení energetické zátěže, kdy bychom chtěli nainstalovat fotovoltaiku na obecní budovy, tedy na obecní úřad, obě školy, hotel, dům s pečovatelskou službou. S projekty pro rodinné domy pomůžeme také obyvatelům Dolní Lomné. Na spadnutí je již také rozšíření pečovatelské služby o terénní službu. Po úspěšném vysoutěžení čekáme na dodávku osobního elektromobilu, který poslouží k rozvozům obědů, ale také cestám k lékaři nebo na nákupy. Z těch větších projektů budeme realizovat posilující vodojem o objemu 2x 50 m3, rekonstrukci krovu tělocvičny či výstavbu splaškové kanalizace lokality Závodí.