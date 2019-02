Frýdek-Místek - Nezaměstnanost na Frýdecko–Místecku stále klesá. Ke konci května dosahovala jen 5, 85 procenta, přičemž ještě před rokem se míra nezaměstnanosti blížila devíti procentům.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Úřad práce ve Frýdku–Místku v květnu evidoval 6 835 nezaměstnaných, což je nejméně za posledních jedenáct let. Už tolik příznivý však není poměr nezaměstnaných žen a mužů.

Z celkového počtu evidovaných je totiž plných 55,3 procenta žen. Naproti tomu počet mladistvých bez práce ubývá a je jich nyní nejméně za posledních dvanáct let. Pomyslná fronta na jedno pracovní místo je nyní čtyřmístná, přičemž ještě před rokem byla přesně dvakrát delší. Během května se do evidence frýdecko-místeckého úřadu práce přihlásilo 808 nových uchazečů a nejvíce jich přišlo z obchodů a kovovýroby. Do evidence se také přihlásilo sedmnáct živnostníků, kteří ukončili samostatně výdělečnou činnost. Naproti tomu z evidence úřad vyřadil 1 236 uchazečů, z nichž 817 nastoupilo do nového zaměstnání. V květnu před rokem ovšem do práce nastoupilo o 217 osob více. V květnu si zdejší nezaměstnaní mohli vybírat z 1 703 pracovních příležitostí s místem výkonu práce v okrese Frýdek-Místek. Je to o 407 více než před rokem a o 112 méně než před měsícem. Nejvíce nabízených volných míst bylo vhodných pro dělníky, těch bylo v květnové nabídce úřadu plných 1 343. Pro ostatní profese pak zbývalo pouhých 360 vhodných pracovních nabídek. Nejvíce volných pracovních míst úřad práce evidoval v profesích zedník, horník, svářeč, zámečník, kuchař, číšník servírka a technik.

Úřad práce ve Frýdku-Místku úspěšně bojuje s nezaměstnaností i akcí Trh pracovních příležitostí, na které se v dubnu prezentovalo třiačtyřicet firem. „Pořádáme ji ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky. Je určena široké veřejnosti, zejména však nezaměstnaným, lidem hledajícím nové zaměstnání a studentům středních škol a učilišť, kteří ukončí v následujících měsících studium. Oslovili jsme střední školy a učiliště okresu s požadavkem, aby na akci uvolnily studenty 4. a 3. ročníků,“ vzpomněla vedoucí Institutu trhu práce Úřadu práce ve Frýdku-Místku Markéta Uhrová.

Z pozvaných firem přijal například účast i velký „tahoun“ růstu zaměstnanosti v našem regionu, kterým je automobilka Hyundai, její subdodavatelé, Třinecké železárny se svou dceřinou společností VÚHŽ Dobrá a Arcelor Mittal. Na ploše frýdecko-místecké sportovní haly se prezentovaly i další firmy nejrůznějších oborů a zaměření, které nabízely aktuálně volná pracovní místa. Kromě společností z Frýdecko-Místecka přijeli svá pracovní místa představit také společnosti z jiných okresů – Vítkovice, OKD či Tatra Kopřivnice. K oživení přispěla i ukázka výrobků. „Výběrová řízení děláme pravidelně. Trhu práce jsme se zúčastnili z toho důvodu, že jsme právě potřebovali přijmout několik nových zaměstnanců. Pro nás ani není důležité, jestli je někdo vyučen v oboru, ale jestli má o práci u nás opravdu velký zájem,“ vysvětlil vedoucí prodejny Baumax ve Frýdku-Místku Jan Kalenský.



MARTIN ŠRUBAŘ

JANA RUMIANOVÁ