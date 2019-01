TŘINEC-NEBORY - Přípravu stavby přeložky silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice – Oldřichovice - Bystřice provází spor o trasu nové komunikace. S dříve navrženým projektem nesouhlasí sdružení Za ekologický život v Neborech, jehož členové chtějí silnici posunout o zhruba 400 metrů ve směru na Guty.

Ekologové Daniel Zwyrtek (vpravo) a Petr Lindovský (uprostřed) diskutují nad plánem silnice vedoucí přes Nebory. | Foto: DENÍK/Marek Cholewa

Tato druhá varianta by podle nich zasáhla méně obyvatel a neohrozí ani památné stromy. Lidé tvrdí, že jim dali za pravdu úředníci Ministerstva životního prostředí. Vedení radnice však žádnou změnu nepřipouští. Argumentuje například tím, že přepracování územních plánů by stavbu zdrželo o několik let. Pro původní projekt silnice v úterý hlasovalo všech třicet přítomných zastupitelů.

„Námi navrhovanou variantu jednoznačně podpořila takzvaná EIA v závěru zjišťovacího řízení, dále je pro ni Agentura pro ochranu životního prostředí,“ řekl předseda ekologického sdružení Petr Lindovský. „Důkazem, že stromy mohou být původním návrhem vážně poškozeny, je titul Strom hrdina roku 2006, který získal náš čtyři sta let starý neborský dub. To znamená, že je to jeden z mála památných stromů v České republice vážně ohrožený lidskou činností. Titul získal od nezávislé komise odborníků a z toho je zřejmé, že situace je opravdu vážná,“ dodal Lindovský. Podle ekologů již Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Ostrava projekt s druhou variantou trasy vypracovalo. „Obě varianty jsou na tom z ekologického hlediska stejně,“ myslí si naopak třinecká starostka Věra Palkovská (SN 1). „Ministerstvo skutečně konstatovalo, že trasy jsou rovnocenné,“ řekla rovněž vedoucí odboru životního prostředí v Třinci Jana Gawlasová. Podle Palkovské Ministerstvo dopravy počítá s dokončením silnice v letech 2012 až 2013. „To znamená, že až se spustí Hyundai, budou se občané Nebor tři nebo čtyři roky trápit projíždějícími kamiony. To je téměř nepředstavitelné,“ prohlásila starostka. „Žádné dvě trasy nevznikly, to je mylný výklad. Projednává se EIA, počítáme s tím, že ještě letos bude naprosto jasné, kudy trasa povede,“ řekla včera redakci Irena Krzyžánková z ŘSD Ostrava. Dodala, že pokud krajský úřad či ministerstvo rozhodnou o trase, kterou podporují ekologové, začne celý proces od začátku. „Silnice ale bude do roku 2013 dokončena jen tehdy, pokud vše poběží normálně,“ upozornila Irena Krzyžánková.