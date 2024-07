Například v Opavě oficiálně vyzvali ministerstvo k nápravě. A jak se systémem zápasí v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku, Karviné nebo Třinci?

Nový IT systém nejenže ztěžuje úředníkům práci, ale hlavně prodlužuje úkony při vyřizování žádostí o stavební povolení. Na to, že nasazení systému od července může vyvolat problémy, už stavební úřady upozorňovaly Ministerstvo pro místní rozvoj dlouho dopředu. To má ale za to, že naopak díky němu bude a je vše snazší. „Díky digitalizaci bude možné veškerá povolení, vyjádření a dokumentaci dostat on-line. Všechny dotčené a stavební úřady, stavebníci budou pracovat a komunikovat v propojených systémech. Budete přesně vědět, v jaké fázi je vaše žádost, kdo se už vyjádřil, kde se případně zasekla,” sliboval v dubnu při představování systému ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Jenže realita po nasazení programu je jinde. Na to reaguje i Hana Vaculová, vedoucí odboru výstavby a územního plánování města Opavy, která jako jedna z prvních iniciovala sepsání stanoviska, v němž volá po nápravě. „Inspirovala jsem se městem Kladno a přišlo mi to jako dobrý nápad, napsala jsem to ostatním stavebním úřadům. Je to cestička, jak dostat na veřejnost informaci, že to nefunguje. Podle ministra Bartoše jsme neschopní úředníci, kteří v tom neumí pracovat,“ řekla Vaculová pro Hospodářské Noviny.

Připojí se asi i Havířov, Frýdek-Místek a Třinec

Podle informací Deníku to vypadá, že v Moravskoslezském kraji nebude Opava jediná, kdo veřejně vystoupí proti novému systému. Přidat se k názoru sdíleným opavským magistrátem uvažují i v Havířově, Frýdku-Místku či Třinci.

„Stavební úřad Magistrátu města Havířova se může v plném rozsahu ztotožnit se stanoviskem Magistrátu města Opavy k této problematice – implementace nového stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení,“ říká Jiří Mrázek, vedoucího odboru stavebního řádu a památkové péče Magistrátu města Havířova.

„Aktuálně zvažujeme možnost vydat stanovisko k digitalizaci, protože v novém systému se v tuto chvíli nepracuje dobře, jelikož mnoho funkcí ještě není nastaveno a zprovozněno. Nelze s jistotou pracovat podle poskytnutých uživatelských příruček, jelikož mnohdy neodpovídají reálnému stavu systému,“ zní z Třince od Stanislava Cieslara, tiskového mluvčího města.

A jako další město se možná připojí i Frýdek-Místek. „Zvažujeme to. Jednak z důvodu obrovského množství žádostí podaných do 30.6., jednak z důvodu problémů s novým informačním systémem,“ odpovídá Jana Musálková Jeckelová z tiskového oddělení Frýdku-Místku.

V Karviné a v Ostravě o vydání stanoviska zatím neuvažují. „Lze konstatovat, že celý systém intenzivně řešíme s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, probíhá každodenní vzájemná komunikace a problémy ministerstvo odstraňuje. V současné době však systém ještě obsahuje některé neduhy, v jejichž důsledku stavební úřad v systému nepracuje,“ vyjádřila se Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy.

Neprovázanost s ostatními systémy

A co konkrétně úředníkům vadí? Nový systém vykazuje několik závažných závad, které komplikují řádné vedení stavebního řízení. Systém je nepřehledný, zaznívá shodně ze všech Deníkem oslovených stavebních úřadů.

„Chybí vazba na katastr nemovitostí, stejně jako chybí vazba na vlastníky technické a dopravní infrastruktury, což dosavadní systém uměl. Je problém s digitální identitou právnických osob. Systém není navázán na systémy spisové služby obcí, není provázán na účtárny obcí při placení správních poplatků. Prozatím nefunguje odesílání a vypravování písemností – systém permanentně hlásí neodesláno/nedoručeno,“ vyjmenovává jen část problémů Jiří Mrázek, vedoucího odboru stavebního řádu a památkové péče Magistrátu města Havířova.

„Při založení dokumentu, konkrétně výzvy k doplnění, se do šablony nepropsaly zadané údaje jako parcely, katastrální území nebo stavebník, název stavby. Dále se nepropsal ani úřad. U osob, které jsme dali kopírovat do řízení, nedošlo k jejich propsání do dokumentu. A například při zadávání vlastníků sítí, je nutné zadávat oprávněnou osobu. U velkých korporací jako je ČEZ Distribuce, dále třeba z titulu zástavního práva, například Komerční banka, a.s., je těžko určit oprávněnou osobu za společnost,“ vypočítávají další problémy ve Frýdku-Místku.

Úřady s problémy počítaly

Stavebníci a projektanti počítali s tím, že by nový systém mohl ochromit vyřizování žádostí o stavební povolení, a tak v raději v květnu a červnu zavalili stavební úřady žádostmi podléhající právnímu režimu do 30 června. Jen v Havířově bylo za červen podáno 330 žádostí.

„Aktuálně třeba řešíme žádost o vyjádření z hlediska zákona o odpadech. V novém systému však položka ‚Vyjádření dotčeného orgánu z hlediska zákona o odpadech‘ chybí, takže nemůžeme odpověď. Už jsme oslovili helpdesk vytvořený pro nový systém a čekáme na odpověď. Dále například byly odeslány dvě výzvy, ale chybou v systému se odeslaly neúplné dokumenty a ty dobře zpracované úplně zmizely. Ministerstvo pro místní rozvoj o této záležitosti už ví, jelikož nejsme jediným městem, kterému se to stalo,“ podávají bližší obrázek o situaci z Havířova.

Zbytečné prodlužování

S problémovým systémem přichází ruku v ruce i prodloužení vyřízení žádostí, jejichž urychlení není v moci úředníků. Práce v novém systému je zdlouhavější než v původním systému VITA, některé údaje se musí zadávat a vyplňovat opakovaně.

„Tím, že není nový systém plně funkční, se doba pro vyřízení úkonů prodloužila, což je nepříjemné nejen pro naše pracovníky, ale i žadatele o stavební povolení. Navíc nefunguje ideálně ani portál stavebníka,“ stěžují si v Karviné.

„Práce v Informačním systému stavebního řízení je oproti stávajícímu používanému systému VITA několikanásobně pomalejší. Vzhledem k výše uvedenému nelze řádně vykonávat agendu stavebního úřadu. Proto musí žadatelé nově počítat s velmi dlouhými termíny vyřizování žádostí,“ posteskli si i ve Frýdku-Místku.

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na stížnosti ohrazením, že na zdokonalení systému průběžně pracuje. „Od počátku ministerstvo avizovalo, že informační systémy stavebního řízení bude dodávat agilně – to znamená, že vývoj bude postupný s ohledem na potřeby reálných uživatelů,“ obhajuje vývoj mluvčí resortu Petr Waleczko.