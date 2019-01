Moravskoslezský kraj - Mimořádnou odměnu nabízí vedení Dopravního podniku Ostrava zaměstnancům, kteří se nezapojí do stávky 24. června. Chce zajistit dopravu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Archív

Městská hromadná doprava se za čtrnáct dní zastaví na jednu hodinu pravděpodobně i v Ostravě. Odboráři Dopravního podniku Ostrava (DPO) po úterním jednání oznámili, že se připojí k protestní stávce Českomoravské konfederace odborových svazů proti vládním reformám. Hodinové zastavení provozu autobusů, trolejbusů a tramvají by se týkalo několika stovek spojů. Vedení společnosti však hodlá kolapsu v dopravě zamezit a počítá s tím, že by stávkující řidiče nahradilo nestávkujícími. A ty pak mimořádně odmění.

„Strašně mě naštvalo, když se objevilo oznámení o tom, že ten, kdo nebude stávkovat, dostane odměnu. Za to, když nepůjdu do stávky, mi vedoucí nabídl dva tisíce korun. Musel bych to podepsat. Já osobně jsem to považoval za úplatek,“ svěřil se redakci jeden ze zaměstnaců dopravního podniku, který se ale obával zveřejnit své jméno kvůli možným problémům v práci.

Vedení společnosti argumentuje, že jejich snahou je zajistit provoz ve městě v maximálně možné míře. Nechtějí, aby protesty způsobili cestujícím potíže. A protože plánovaná stávka nesměřuje proti zaměstnavateli, může dopravní podnik nahradit stávkující řidiče. „Vzhledem k tomu, že vedení podniku si je vědomo negativních reakcí cestující veřejnosti a mimořádné náročnosti práce řidičů v době konání stávky, rozhodlo se ohodnotit tento výkon řidičů nad rámec běžné mzdy,“ potvrdil mluvčí DPO Miroslav Albrecht.

Takový postup se ale nelíbí odborářům. „Je to svinstvo,“ konstatoval odborář Ivo Protivínský. A dodal: „Je otázka, jestli u podniku, který dostává hojné dotace od města, nepůjdou odměny právě z těchto peněz,“ zdůraznil Protivínský.

Podle primátora města Ostravy Petra Kajnara by byla případná stávka pro mnoho lidí nepříjemnou komplikací. Vyplácení mimořádných odměn podle něj nepřijatelné není. „Odboráři chtějí stávkovat, je to jejich věc. Úkolem vedení podniku je ale zajistit dopravu a o to se snaží. Teď záleží na obou stranách, jestli se nezkusí nějak domluvit,“ konstatoval Kajnar.

Kolik zaměstnanců DPO se do výstražné stávky zapojí, zatím není jasné. „Na všech provozovnách probíhají schůze, na kterých vysvětlujeme cíle stávky. Podle dosavadních reakcí zaměstnanců ale věřím, že se dopravu na jednu hodinu podaří zastavit,“ uvedl Protivínský.

Podporu stávce už oznámili i odboráři dalších dopravců v kraji, jako jsou Connex a ČSAD Havířov a Frýdek-Místek. Při stávce 24. června se zřejmě zastaví i vlaky. Do protestu se totiž mají zapojit i pracovníci Českých drah a na hodinu od 13 do 14 hodin přerušit práci.