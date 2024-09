"Sháníme čtyři dobrovolníky, kteří by měli zítra čas a chuť nám pomoct ve STOUNu. Jednalo by se převážně o vyklízení věcí po povodni," píše klub k páteční akci.

"Bylo by to v dopoledních hodinách, ale chápeme, že ne každý může, takže klidně stačí i odpoledne. V případě zájmu nás prosím kontaktujte do soukromé zprávy. Moc vám děkujeme za podporu, každé pomoci si budeme nesmírně vážit a doufejme, že už brzy opět otevřeme brány," dodává klub Stoun ve Frýdku-Místku na sociálních sítích.

