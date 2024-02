Pravidla Green Dealu, nadměrná byrokracie a dovoz levné pšenice z Ukrajiny. To jsou hlavní důvody, proč zemědělci na traktorech vyrazí ve čtvrtek na protestní akci do ulic. V Moravskoslezském kraji půjde o stovky strojů. Kde je nutné počítat s možnými komplikacemi na cestách?

Protestní akce zemědělců, 23. ledna 2024. | Video: Radek Luksza

Ujišťují, že s pondělní stávkou v Praze nemají příliš společného, že šlo především o zneužití situace dezinformátory. Přesto ale zemědělci nechtějí nechat stávající, podle nich neudržitelnou situaci být a na čtvrtek chystají celorepublikovou protestní akci, které se účastní také Slováci, Poláci a Maďaři.

V Moravskoslezském kraji, stejně jako jinde, začíná protest v 10 hodin. Jedním ze zapojených míst bude Opava. „V deset hodin vyjedeme z někdejšího zemědělského střediska Kylešovice, dnešní Zemědělské a.s. Odtamtud povede protestní jízda přes Opavu po trase Globus – Kaufland – Vávrovice. Až do Krnova nepojedeme, chceme primárně projet městem Opavou,“ popsal Deníku opavskou část protestu zemědělců předseda dozorčí rady Regionální agrární komory Ostravsko Pavel Moravec s tím, že cílem není blokáda, jen pozvolný průjezd. Akce by měla trvat jednu až dvě hodiny.

Protestní akci regionální komora pořádá celkem na třech místech, čtvrté – hraniční přechod Bumbálku – mají pod palcem zlínští kolegové. Kromě Opavy, kde na silnice vyrazí asi dvacet traktorů, půjde také o Krnov a Chotěbuz. Z obou míst vyrazí traktory směrem na hranice.

Kvůli pěti stovkám traktorů komplikace u hranic?

Na hraniční přechod mezi Krnovem a polskými Hlubčicemi vyrazí zemědělci z obou stran, protože jde o mezinárodní protest, jehož se účastní také Slováci a Maďaři. Z české strany vyrazí, stejně jako v Opavě, asi dvacet traktorů, z polské strany asi stovka.

Největší rozsah bude mít protest u dálničního hraničního přechodu v Chotěbuzi. „Od nás dorazí asi sto až dvě stě traktorů, Poláci vyšlou dvě až tři stovky strojů,“ řekl Deníku předseda Regionální agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček.

Policie ČR z možných obav o plynulost dopravy při akci takového rozsahu bude jednotlivá místa protestu monitorovat. „V době konání akce budeme dění monitorovat a reagovat na aktuální situaci. Budeme standardně dohlížet na veřejný pořádek a dodržování pravidel silničního provozu, podle potřeby a možnosti infrastruktury budou policisté usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v daném místě,“ potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Sona Štětínská.

Vyvrátila však přesvědčení zemědělců, že zejména hraniční přechod v Chotěbuzi bude mezi 10. a 12. hodinou pro dopravu zcela uzavřen. K takovým preventivním opatřením policisté přistoupit nemohou.

Kdo však může, měl by se zejména chotěbuzskému hraničnímu přechodu a jeho okolí vyhnout. „Shromáždíme se vždy na dvoře blízkého zemědělského družstva nebo na polní cestě a vyrazíme vždy v deset hodin,“ dodal Vilém Tomíček ke krajské akci. Protestní jízdu pořádá Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství.

Co zemědělcům vadí?

„Musí se zamezit dovozu levné pšenice z Ukrajiny, v Evropské unii se bude schvalovat prodloužení dohody o dovozu a chceme, aby suroviny putovaly vytyčenými koridory do zemí, kam jsou určeny, ne aby pšenice dál zůstávala u nás, jako dosud,“ popsal klíčový důvod protestu Pavel Moravec.

„Je levná, stojí doslova pár korun, ale chleba v obchodě přitom stojí pořád stejně. Je to jen marketing, všichni podezírali zemědělce, že mají vysoké ceny, ale problém je pouze a jen u marketů a potravinářů. Pokud se to nezmění, zemědělci budou mít obrovské problémy situaci ustát,“ dodal Moravec. Dalšími důvody protestu jsou opatření vyplývající z Green Dealu a nadměrná byrokracie v zemědělství.