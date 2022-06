Co to bylo za magora? Střelbu v nemocnici řešili i lidé v Třineckých železárnách

/FOTOGALERIE/ Ranní směna přišla do Třineckých železáren na šestou ráno, tedy dvě hodiny po incidentu v nemocnici na Sosně. Do konce směny ve dvě odpoledne už spousta zaměstnanců řešila jediné: „Co to bylo za magora?“

V železárnách se zprávy o střelbě rychle roznesly. | Foto: Deník/Radek Luksza