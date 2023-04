Střítež, Hnojník, Ropice, ale vlastně i Třinec samotný díky městské části Nebory. Všude tam si před několika týdny částečně oddechli od zátěže, kterou působí projíždějícími kamiony i osobní vozidla. V omezeném režimu se otevřela poslední etapa obchvatu Třince.

Poslední etapa obchvatu Třince. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Ocelářské město má už několik let klid. V rámci první etapy obchvatu Třince se tamním obyvatelům ulevilo díky přeložce dvou úseků od Nebor po Bystřici, doprava se přesunula na nově vybudovaný obchvat. Ten však dosud nebyl dokončen. Řidiči mířící od Jablunkovska a hranic se Slovenskem na Frýdecko-Místecko či třeba přímo do Nošovic se za Třincem napojovali na starou cestu I/68, která prochází obcemi Střítež a Hnojník, anebo ti, kteří mířili na Karvinsko či rovnou směrem na Český Těšín, zase najížděli touto cestou do Ropice. Před zhruba šesti týdny však tomuto stavu částečně odzvonilo. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v omezeném režimu i poslední etapu obchvatu Třince.

Dobudovaná část obchvatu je dlouhá zhruba 5,5 kilometru a odklání zejména tranzitní dopravu. Veškerá doprava prozatím vede v jednom jízdním pruhu pro každý směr (režim 1+1). Ke zprovoznění stavby v plném profilu (režim 2+2) dojde v srpnu letošního roku.

Mapa poslední části obchvatu Třince.Zdroj: se souhlasem ŘSD

Otevřením úseku Třanovice – Nebory dochází k definitivnímu propojení dálnice D48 se Slovenskem. „Přes obce Hnojník a Střítež projíždělo každý den více než 11 tisíc automobilů. Společně se zvýšením kvality života občanů dojde také k zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ uvedla Iveta Stoszková z třineckého magistrátu.

Nad 12 tun zákaz vjezdu

Dopravou postižené obce zprovoznění obchvatu vyhlížely celé roky. „Z dopravního hlediska se uleví především těm, kteří vyjížděli z bočních silnic. Aby se dostali na hlavní komunikaci, čekali na výjezd několik minut,“ popsala Deníku donedávna běžný stav v obci starostka Stříteže Michaela Porvisová. „Samozřejmostí je pak zejména zlepšení životního prostředí. Čekali jsme roky, konečně je to tady. V obci se už ostatně objevily značky zakazující vjezd vozidel nad 12 tun,“ popsala starostka Střteže dopravní změny v úseku mimo obchvat.

Obdobnou radost má i starostka Hnojníku Dagmar Malíková. „Je to pro naši obec velká úleva. Stačí, když jste jeli v odpolední špičku z obecního úřadu. Řidiči neustále stáli v kolonách, a to obousměrně. Byl to však celodenní problém. Zprovoznění jsme proto přivídali, plné zprůjezdnění bude spása,“ řekla Deníku Dagmar Malíková, kterou těší zejména konec průjezdu těžkých tranzitních vozidel. Obdobná úleva potkala také nedaleko ležící obec Ropice ve směru na Český-Těšín.

Smrtelná nehoda na výjezdu

Zprávu však s nadšením přivítali také přímo v Třinci, z jehož silnic už sice doprava byla odkloněna před lety, přesto tam měli k ideálu daleko. „Bez třetího úseku je obchvat Třince nedokončený. Výjezd z městské části Nebory býval zejména v zimě velmi komplikovaný, před rokem tam došlo i k velmi vážné dopravní nehodě, kde zemřelo dítě, protože nedobrzdil kamion,“ připomněla tragickou událost primátorka Třince Věra Palkovská, která tím nepřímo podtrhla i důležitost obchvatu pro samotné statutární město.

V oblasti nájezdu/výjezdu z poslední části obchvatu tak půjde o velké zlepšení bezpečnosti. „Nebory přímo navazují na Ropici a část občanů bydlí přímo v místě, kde kamiony vjíždějí na obchvat. I pro nás je to naprosto významná stavba a jeden z největších okamžiků v posledních letech,“ dodala Palkovská. Poslední etapa obchvatu Třince se buduje od roku 2019 a vyšla na 2,145 miliardy korun. Zhotoviteli jsou společnosti Eurovia CS a Strabag.