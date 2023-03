Studenti získali pro akci podporu od Nadace Via. V programu Dobro-druzi podporuje Nadace Via aktivní děti a mladé lidi, kteří chtějí pomáhat a měnit k lepšímu místa, kde žijí.

V pátek 3. března se v Jazz Clubu v Českém Těšíně konal benefiční koncert pro hospic Medica. Koncert kapel Ampli Fire a Head In The Clouds zorganizovali tři studenti z místního gymnázia. „Vidíme, že hospic dělá hodně dobrého, ale stále se potýká s nedostatkem prostředků. Tak jsme se rozhodli také trochu pomoci,“ vysvětlují iniciátoři akce.

Domácí péče

Medica 3nec provozuje mobilní hospic, který v oblasti Českého Těšína, Jablůnkova a Třince pomáhá rodinám nemocných zajistit domácí péči zdravotních sester a lékařů a poskytuje jim potřebné zdravotnické vybavení. Z výtěžku koncertu chtějí studenti zaplatit palivo pro auto potřebné pro mobilní paliativní péči.

„Věříme, že když naši spolužáci uvidí, jak snadné je takovou akci uspořádat, zkusí sami pomoci zase jiným organizacím,” komentují své rozhodnutí mladí organizátoři a dodávají: „Kdo nestihl dorazit na koncert, může hospic podpořit také přes online platformu pro darování Darujme.cz, kde jsme založili dárcovskou výzvu, a kdokoli tak může velmi rychle a jednoduše darovat jakoukoli částku.”

Benefiční koncert v Českém Těšíně je jen jeden z projektů, který v rámci svého programu Dobro-druzi podpořila Nadace Via. Program Dobro-druzi je zaměřen na aktivní děti a studenty, kteří se rozhodnou pomáhat nebo něco sami aktivně měnit v místě, kde žijí. Většinou se jedná o benefiční a charitativní akce, aktivity k obnově krajiny nebo zkrášlení svého okolí.

Útulna pro turisty

V loňském roce například žáci ZŠ Vápenná slavnostně otevřeli útulnu pro turisty v Rychlebských horách, v pražské Scioškole 6 spolužáků uvařilo jídlo pro lidi bez domova, v Bartošovicích v Orlických horách uspořádali dva sourozenci zábavné odpoledne pro starousedlíky a nové sousedy z Ukrajiny.

“Naším cílem je, aby mladí vnímali pomoc a aktivitu jako přirozenou součást svého života a pokračovali v těchto aktivitách i po skončení svých projektů”, říká manažerka programu Vendula Humlová a dodává: „Do Dobro-druhů se mohou přihlásit i ti, kdo mají dobrý nápad, ale nejsou si úplně jistí, jak ho uskutečnit. Rádi s nimi nápad probereme a pro zájemce nabízíme také workshop na míru, při kterém pomůžeme s plánováním konkrétních akcí.“

K TÉMATU

Do programu Dobro-druzi se mohou zájemci hlásit po celý rok. Podrobné informace najdou na webových stránkách Nadace Via. Za posledních 8 let se do programu mladých filantropů zapojilo více než 2 000 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu. Na dobrou věc získali téměř 4 miliony korun.