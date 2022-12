„Podmínky jsou skutečně ideální, pro ty správné otužilce. Bábovky zůstaly doma, jedí na gauči brambůrky a čumí na televizi … To my ne!“ pronášel Ota úvodní řeč coby hlavní persona frýdeckomístecké otužilecké komunity. Kalnou řeku s teplotou pěti stupňů nad nulou (vzduch měl cca o dva stupně více) však označil za vhodnou pro hodně dobré plavce, ostatním doporučil zůstávat v betonovém „bazénku“ u břehu.

„Zrovna teď mám výročí. Jsou to tři roky, co jsem byl před Vánoci poprvé. Takže začínám ujž čtvrtou sezonu,“ nechal se slyšet Lukáš patřící také mezi zavedené návštěvníky splavu U Žida. Do studené vody sestupovali i lidé, jež tu bývají vídáváni víceméně celoročně, třeba kamarádky Jarka a Radka. „Bylo to výborné! Úplně nejlepší teplota, nádhera,“ konstatovaly.

I další otužilci se shodovali, že v průměru dvě tři minuty strávené v prosincové Ostravici byly „super“. Hukot splavu tentokrát úspěšně přehlušovaly koledy z reprobedny, přítomní se častovali cukrovím i přáními, někteří dorazili nejen ve stylových pruhovaných plavkách, ale taktéž se santovskými čepicemi na hlavách. Po pobytu ve vodě si mnozí ještě kondičně zaběhali.

„Začal jsem s tím někdy v říjnu, otužuji se ve studené vodě v práci i po práci,“ prozrazoval bývalý horník z paskovské šachty Vladimír. A právě pro jemu podobné spolek Otužilci Frýdek-Místek zavedl U Žida sobotní společné začátečnické plavání. Jeho představitel Ota upozornil, že vlastně teď mají za sebou polovinu sezony a bude se rozhodovat, jestli vydrží dále.

Stědrodenní ranní koupání každopádně označil za moc vydařené. „Sešlo se nás tu sto, a to ještě možná podceňuji. Byť počasí není nejlepší – voda je kalná a proudí, že se v ní nedá plavat, je bláto i louže, mokro, čvachtá to. A přesto jsme se sešli,“ doplnil s přáním šťastných svátků. Otužilci zvou k Židovi vždy v pondělky a středy v 16 a v soboty pak v 9 hodin.