Bílá -Myslivecké sdružení v Bílé již tradičně uspořádalo svatohubertskou mši, aby poděkovalo sv. Hubertovi – patronu myslivců a střelců za přízeň za uplynulý rok.

Slavnostně nazdobený Lovecký zámeček, který se stal od loňského roku kulturní památkou, opět přivítal asi sto padesát účastníků této slavnosti. Pod oltářem ležel na četyně střelený jelen, čestnou stráž mu stáli myslivci, dva sokolníci a hořely ohně , takže vše bylo připraveno pro vzdání holdu lovci jelena.

Poté přišli k oltáři kněží, které vedl František Václav Lobkowicz. Mši doprovodili trubači Okresního mysliveckého sdružení z Přerova a zpěvy ji doplnil pěvecký sbor Chorus Collegium z Oder. Pro mnohé přítomné to byl hluboký zážitek. Otec biskup vyzdvihl práci myslivců: „Je to zvláštní sorta lidí, kteří ochraňují lesy a život v nich. Je třeba, abychom si i my všichni uvědomili, kolik krásy lesy ukrývají v každém ročním období, vnímali jejich tichý řád, který zde panuje – a zachovali jej i pro další generace,“ řekl František Václav Lobkowicz.

Mše se sloužila přímo pod širým nebem. Organizátoři se báli deště, mraky se sice převalovaly nad Západními horami, ale nesprchlo. Občas dokonce i vysvitlo sluníčko. Svatý Hubert skutečně této nevšední akci přál. Zakončení pak proběhlo v areálu Horské chaty Bílá u chutného zvěřinového guláše.

