Milovníci dobře vypečené husičky se vším, co k ní patří, si mohou ve Frýdku-Místku libovat následující skoro tři týdny. A někde se takřka i přecpat, soudě podle nabídky restaurací, které chystají už od prvních listopadových dní svatomartinské menu.

Svatomartinské hody ve FM, 1. 11. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

Jiný svět, Irish Pub & Restaurant ve frýdeckém centru, začíná hned v pátek 3. listopadu. „Svatého Martina slavíme po celou dobu, co existujeme. Je to příjemná změna oproti jídelníčku a hosté to mají rádi,“ uvádí lidé z tohoto stylového podniku. Vzhledem k zaměření na Irsko se zde vaří i za použití slavné whiskey Tullamore Dew, konkrétně ji dávají do paštiky z husích jater s jablky (podávané na domácím toastu s piniovými oříšky, restovanou husí játrou, salátovými lístky a želé ze svatomartinského vína za 160 korun). Na svatomartinské menu je ale potřeba objednat stůl. „Aby se nám nestalo, že dorazí celá rodina, třeba osm lidí, a nám by zůstávala jen poslední čtyři stehýnka,“ vysvětluje personál pubu & restaurantu, kde rezervace berou na čísle 777 234 159.

Rundtův dům ve Frýdku-Místku dostává nový vzhled. Co bude uvnitř se zatím tají

Na husičku, vínečko & spol. upozorňuje už více let infocentrum ve Frýdku-Místku. „Oslovujeme restaurace, které dělají svatomartinské hody, aby nám poslali informace. Zveřejňujeme je pak na plakátě,“ popisuje zaměstnankyně infocentra Lucie Talavašková. S tím, že i sami hosté mohou poslat na e-mail info@ticfm.cz tipy, kam zajít. Jen soutěž o „nej“ svatomartinské menu ve městě bohužel tento rok není.

„Máme jednoho kuchaře navíc a už chystáme,“ vzkazuje provozní Šárka Nytrová z restaurace U Toma na jižním břehu vodní nádrže Olešná. Ta se odlišuje tím, že na Svatého Martina bude z husy mít jen poctivý vývar a paštiku. Jinak totiž využívají kachní maso a hosté jsou prý spokojeni, ročně spořádají přibližně 250 porcí. Za zmínku stoji Martinské burgery (třeba s trhaným kachním masem, cheddarem, volským okem, karamelizovanou cibulkou, zeleninou a dressingem za 239 korun).

VIDEO: Takto se změní lesy v Beskydech po kalamitě. Už nebudou, jako před tím

Family Park Olešná v sousedství upozorňuje, že Svatomartinské husí menu mají striktně na rezervaci (na čísle 605 387 864 či na e-mailu rezervace@olesna.com). Jejich menu z husího i kachního masa toho má v ceně tolik, až to zavání obžerstvím: od vína, přes paštiku, polévku po hlavní jídlo s výpekem. A rodinná nabídka pro čtyři? Celá pečená asi čtyřkilová husa s variací knedlíků, výpekem a bílým i červeným zelím za 2350 korun. „Jsme schopni vycházet vstříc i větším skupinám,“ vzkazují z podniku.

Na velké porce upozorňuje též Petr Eliáš, který ve své restauraci U Námořníka v Hukvaldech připravuje svatomartinské menu už osmadvacet let. I on prosí hosty o rezervaci, a to na telefonu 774 699 263.

VIDEO: Začala rekonstrukce přehrady Baška. Stát bude 120 milionů korun

„Zamluvených míst každým dnem přibývá,“ navazuje Veronika Zdražilová z frýdecké Grill Station Střelnice. Tady bude v pátek 10. listopadu zpestření svatomartinského gurmánského zážitku od 19. hodin v podobě cimbálovky. Husí hody pořádá stejný provozovatel v sobotu 11. a v neděli 12. listopadu také na Žermanickém statku.

„Svatomartinské od Vinařství u Kapličky otevíráme jedenáctého jedenáctý v jedenáct hodin,“ přidávají se z Krčmy Středověk na frýdecké centrální třídě. Příprava na husí hody zde běží na plné obrátky, kuchař Jirka upozorňuje, že budou „ty nejlepší špekové knedlíky“.

Hospůdka U Toma

(Nad Přehradou 2128, Olešná, otevřeno pondělí až čtvrtek + neděle od 10 do 20, v pátek a v sobotu od 11 do 23 hodin)

• svatomartinské menu od soboty 4. do neděle 12. listopadu

• hlavní chod konfritovaná kachní čtvrtka se svatomartinskou nádivkou, červené zelí s jablky, bílé zelí, variace knedlíků 369 Kč

Jiný svět, Irish Pub & Restaurant

(tř T.G. Masaryka 463 otevřeno pondělí až čtvrtek 11 až 23, pátek a sobota 11 až 24 a v neděli od 11 do 22 hodin)

• svatomartinské menu od pátku 3. listopadu do 11. listopadu

• hlavní chod krásně vypečené husí stehno s nádivkou z husích jater, lokše, bramborový knedlík, bílé a červené zelí s hruškou 520 Kč

FOTO, VIDEO: Kam ve Frýdku-Místku na dobré kafe? Toto je TOP 6 kaváren ve městě

Restaurace U Křivého psa

(Slezská 1079, otevřeno v pondělí od 11 do 21, od úterý do soboty od 11 do 22 hodin, v neděli mají zavřeno)

• svatomartinské menu od pátku 4. do pátku 17. listopadu

• hlavní chod čtvrtka svatomartinské husy se zelím (hlávkové bílé dušené, slezské kysané, hlávkové červené dušené na víně) a knedlíkem (houskový, bramborový, karlovarský) 449 Kč

Řízkárna Veranda

(17 listopadu 1566, otevřeno pondělí až čtvrtek 11 až 22, pátek 11 až 24, sobota 12 až 24, neděle 12 až 21 hodin)

• svatomartinské menu od pátku 10. listopadu do neděle 12. listopadu

• hlavní chod konfritované husí stehno, červené a bílé zelí, houskový, bramborový a špekový knedlík 399 Kč

Kamery, asistenti, policie. Frýdek-Místek se snaží, aby Anenská nebyla ostudou

Krčma Středověk

(tř T.G. Masaryka 1108, otevřeno pondělí až čtvrtek 11 až 23, pátek a sobota 11 až 24 a v neděli od 11 do 22 hodin)

• svatomartinské menu od středy 8. do soboty 18. listopadu

• hlavní chod pečené husí stehno cca 800 gramů, sladkokyselé bílé zelí, červené zelí s ovocem, variace knedlíků (špekový, bramborový s praženou cibulkou, houskový), lokše 498 Kč

Grill Station Střelnice

(Bruzovská 1860, otevřeno pondělí až čtvrtek 11 až 22, pátek a sobota 11 až 24 a v neděli od 11 do 21 hodin)

• svatomartinské menu od čtvrtku 9. do neděle 19. listopadu

• hlavní chod husí stehýnko s variací bílého a červeného zelí, se špekovým knedlíkem, lokšema a bramborovou roládou s povidly 487 Kč

FOTO: Ve Frýdku-Místku bourají zídky. Braly se tu drogy, pil alkohol. Pomůže to?

U Námořníka

(Hukvaldy 112, neděle až čtvrtek od 11 do 21, pátek a sobota od 11 do 22 hodin)

• svatomartinské menu od čtvrtku 9. do neděle 19. listopadu

• hlavní chod konfritované husí stehno nebo prso, bílé nebo červené zelí, bramborový nebo špekový knedlík, případně pohankové rizoto a nočky s houbovou omáčkou 589 Kč

Family Park Olešná

(Bahno – Rovňa 1347, otevřeno v pátek od 15 do 19, v sobotu a neděli od 10 do 19 hodin)

• svatomartinské menu od pátku 10. do neděle 12. a dále také od pátku 17. do neděle 19. listopadu

• hlavní chod 0,1 deci mladého vína Müller Thurgau nebo Modrý Portugal, husí játrová paštika s brusinkami, polévka z husích drobů s nudlemi a zeleninou, čtvrtka pečené husy s variací knedlíků, červeným a bílým zelím, husí výpek, cena na osobu 595 Kč