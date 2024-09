POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ - PIZZA FOFREM (HPP, DPČ) z:29/8/2024 Hledáme pomocnou sílu do kuchyně do naší party! Požadujeme: - praxi v gastronomii, spolehlivost, časovou flexibilitu a chuť pracovat. Nabízíme: - šikovné uchazeče si rádi zaučíme:) - možnost plánování směn (ideálně krátký/dlouhý týden) a dlouhodobé spolupráce. :) - finanční bonusy a pizza zdarma za celou směnu. Kontakt emailem. 18 900 Kč

