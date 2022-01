Nejen pecky ze švestek

Sem tam projede cisterna. „Odvážejte si hadice!“ přikazuje řidičům fekálních vozů správa ČOV. Kam neustále protéká z kanalizačních sítí to, co ve městech, vesnicích a firmách splachují do záchodů nebo vylévají do umyvadel. Lapačky a česla na nejhrubší nečistoty zachycují tentokrát i slušné množství pecek ze švestek (bezesporu pozůstatek z palírny).

U jemnějších česlí pro frakci tří až dvaceti milimetrů a šnekovými dopravníky je to docela „eklhaft“, do kontejneru padají pozůstatky toaletních papírů, ubrousků i jiných drobnějších předmětů. Cedule s předpisy BOZP nařizují personálu nosit ochranné overaly, brýle, rukavice, masky. „Pevný odpad se samozřejmě pravidelně vyváží,“ poznamenává Marek.

Sražené tuky!

Totéž platí i pro nahnědlé koule poskakující na hladině v sousední části ČOV. Sražené tuky, to je pohled pro hospodyňky a kuchtíky! „Tento lapač funguje na principu vhánění stlačeného vzduchu ode dna nádrží, tukové látky se shlukují a vyplouvají na povrch,“ uvádí mluvčí. A poslední fází mechanického čištění jsou kruhové nádrže, kde se usazují kaly.

Následuje biologická část, do hry vstupují bakterie i jednobuněčné organismy jako jsou měňavky či bičíkovci.

„Ve svém metabolismu si poradí až s devětadevadesáti procenty organického znečištění vody,“ popisuje mluvčí u další obrovské jímky, kde to doslova žije. Neustálým vháněním kyslíku se „žravé“ bakterie náramně aktivují, hladina pění a šumí.

Kachny a vyhnívací část

V nádržích nejblíže řece Ostravici si libují kachny, celé hejno. Jsou ve vodě prosté organického znečištění, dusíkatých látek a fosforu. Kaly zůstávají ve vyhnívací části a biologickými procesy se mění na bioplyn – spalovaný poté v kogenerační jednotce.

„Podstatný přínos k hospodaření čistírny,“ líčí Marek k energetickému využití. Vyčištěná voda míří kanálem s kachličkami do řeky.

Se zajímavými údaji nakonec přichází Honza sedící na dispečinku a kontrolující provoz ČOV ve Sviadnově: „Štědrý den byl průtok vody 17 500 kubíků, zatímco na Boží hod to dělalo 25 500 kubíků. To se jistě všude umývaly zbytky z večeře.“ Nárůst zaznamenávají i na Silvestra či Nový rok, kolem třiadvacet tisíc metrů krychlových, to je asi o třetinu navíc.