/FOTO, VIDEO/ Druhým dnem baví pod heslem Frýdek-Místek Sobě! sousedy a návštěvníky z okolí i z daleka lokální umělci na festivalu Sweetsen. Nejvíce lidí – v pátek nejméně pět tisícovek – mířilo ke stadionu TJ Slezan, kde se odehrávalo to hlavní.

Sweetsen ve Frýdku-Místku, 16. 6. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

„Čtvrtek byl zatím nejlepším úvodním dnem ze všech devatenácti ročníků, které máme za sebou,“ nechal se slyšet téměř euforicky hovořící ředitel festivalu Kamil Rudolf. „Atmosféra je skvělá, počasí zatím vychází, takže nás čekají samé fajn vyhlídky,“ přidal se nadšeně i Kamil Dybovský, jenž má na starosti sestavu umělců. Ten zdůrazňuje, že organizátoři dostávájí svým slovům a letošní ročník Sweetsenfestu je „nejnadupanější“.

V jednu chvíli tak jde před slezanským stadionem slyšet techno z první scény, dětské melodie z koutku pro nejmenší, punk se stanu a melodický rock z hlavního pódia. Mezi hlavní lákadla patřily druhý den festivali Dolls in the Factory nebo Bandjeez s Kateřinou Marií Tichou. „Pro nás znamená Sweetsen hraní na počest Davida Stypky pro celý Frýdek-Místek,“ popisoval Maroš Zeman z poslední zmíněné kapely a vzpomínal jejího předčasně zesnulého lídra.

Zároveň se na festivalu konají sbírky pro neziskové organizace, a z toho důvodu se neplatí u vstupů regulérní vstupné, nýbrž házejí peníze do kasiček pro dobrovolníky ADRA, hospic Strom života, frýdeckomísteckou Charitu či canisterapeuty z Podaných rukou.

„A stále nekončíme, jelikož v sobotu pokračujeme od šestnácté hodiny, těšíme se na vás,“ vzkazovali v pátek tři maskotéři (maskoti akce a její moderátoři v jednom) Frýdek, Pomlčka a Místek. Třetí den se na festivalu objeví mj. Jakub Tichý, Přátelé dr. Melouna, Garlands, Downbelow, Fell on Mad Days, Pokustone, Lishkee, Nice to Meet You, Lubomír „Vlna“ Vaňka, Irish Acoustic, Diffsonic, Tomáš Kočko & Orchestr, KÁMO, Prouza, Hell Paso… Je na co se těšit.