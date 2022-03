Je Bukovec něčím výjimečný či originální v porovnání s jeho okolím?

Výjimečný je rozhodně tím, že je nejvýchodněji položenou obcí v Česku. Další zajímavostí jsou orchidejové rostliny vyskytující se v místní přírodní rezervaci s názvem „Olecki“. V Bukovci se pak nachází také největší a zároveň nejstarší jilm horský, který je památným stromem. Na našem katastru se nachází také největší sesuv u lokality Gírová. Má sjezdovku, kterou vlastní přímo Obec Bukovec.

A jak se v Bukovci žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Domnívám se, že občané oceňují především klid, který je tady boží. A přitom máme všude blízko. Do Jablunkova i do Třince, kde jsme díky obchvatu za dvacet minut. Ještě blíže to pak máme k hranici s Polskem i Slovenskem, takže v zahraničí můžeme být za pár minut. Rodiče pak mají možnost přihlásit děti do mateřských škol buď s českým i polským jazyem vyučovacím, stejně tak máme i dvě základní školy. Každou máme jak českou, tak polskou. Ke sportování slouží tělocvična, inline stezka, na které se děti mohou učit bruslit. Navíc jsou na ní odpočívadla s posilovacími prvky. V zimě zase funguje lyžařský areál Kempaland, lyžařská škola. Na hotelu Kempa je pak bazén a v létě mohou lidé využívat přírodní koupaliště v řece Olši. Po zimě bychom potřebovali opravit cesty. Není v našich finančních možnostech vybudovat kanalizaci, proto podporujeme výstavbu domovních čistíren. Před měsícem jsme pak schválili nový územní plán, protože neustále evidujeme zájem o stavební pozemky.

Když byste měla někoho pozvat do Bukovce, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Rozhodně stojí za to navštívit nejvýchodnější bod Česka. V létě pak každoročně pořádáme oblíbenou akci hlavně pro milovníky dobrého jídla, a sice plackový festival. Ten nabízí jedinečnou možnost ochutnat bramborové placky všeho druhu. Se škvarky, zakysanou smetanou, kuřecím masem, sýry a další. Komise vybírá nejlepší placek. Vždycky zveme různé kapely a soubory, které doladí příjemnou atmosféru této události. Ta začíná odpoledne a protahuje se až do brzkých ranních hodin dalšího dne. Plackový festival se koná vždycky poslední sobotu o prázdninách.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás v Bukovci?

Statečně. Jako každý se zdravým rozumem v hrsti. Organizovali jsme šití roušek, zajišťovali jsme dezinfekci pro všechny seniory nad 62 let. Dneska můžu říct, že všechno nakonec dopadlo dobře.

S ruskou invazí na Ukrajině se strhla obrovská vlna solidarity mnoha lidí. Dotkla se tato situace nějak obyvatel Bukovce? Případně chystá se obec nějak pomoct lidem prchajícím před válkou?

Byli jsme rychlí v návaznosti na reakce občanů. Vyhlásili jsme humanitární sbírku. Lidé začali okamžitě nosit hygienické potřeby, deky, pleny, spací pytle, zásypy a mnoho dalšího. Sehnali jsme matrace, dovybavili jsme nové prostory požární zbrojnice mikrovlnkou, myčkou, keramickou deskou na vaření. V těchto prostorách jsme schopní pomoct alespoň někomu. Bývalá požární zbrojnice disponuje horním patrem, které může umožnit dočasné ubytování tomu, kdo to bude potřebovat.

Jaké jsou plány Bukovce dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

Pomalu finalizujeme rekonstrukci polské základní školy, během dvou měsíců by měla být hotová. Finalizují se toalety, pokládáme nové kachličky, dlažbu. Následovat bude pokládka linolea v nových učebnách. Venku vznikne bezbariérový chodník, na který bude navazovat chodník mezi oběma školami. Navíc vznikne nová autobusová zastávka a nové hřiště s polyuretanovým povrchem. Upravíme také plochy pro nejmenší děti, kde bude venkovní učebna se zastíněním a další navazující prvky pro hraní. Chceme upravit plochu před obecním úřadem. Díky tomu rozšíříme cestu a vytvoříme nová parkovací místa i chodník. Ostatně k tomuto se mohou vyjádřit obyvatelé na veřejném projednávání. Pokud někdo přijde se zajímavým nápadem, jak tento prostor ještě zpříjemnit, rádi jej uvítáme.