Celé ocelářské město žilo v pátek 28. dubna hokejem. Sídlištní hospoda U Švejka nebyla výjimkou. Ještě pět minut před koncem třetí třetiny se tady napětí dalo krájet a všichni se víceméně smiřovali s dalším prodloužením, jenže pak přišla gólová smršť domácích zakončená ziskem dalšího titulu.

Fanoušci slaví hokejový titul Třince, 28. 4. 2023. | Video: Radek Luksza

„Čtvrtý po sobě…,“ radovali se chlapi, kteří tady na utkání v televizi vystřídali fanoušky hostů. Ti byli podle servírek moc slušní a cestu si tady našli vícekrát. Po závěrečném hvizdu se ovšem hospoda otřásala v základech skandováním „Třinec! Oceláři! Mistři!“ Dámy za pípou jen konstatovaly, že „chlastat“ se bude dneska do rána.

Podobné to bylo v dalším sportovně orientovaném podniku Sport Bar Puk, kde se slavilo ve velkém a do toho přijížděli z Werk Arény první fanoušci, kteří viděli velkou hokejovou slávu na vlastní oči přímo na zimáku.

VIDEO: Radost, konfety, šéf v euforii! Masarykův pohár opět v rukou Ocelářů

„Tak jsme druzí, no a cooo…“ zpívali zase královohradečtí příznivci u haly a třinečtí jim sekundovali: „Tak jsme mistři, no a cooo…“ Po slavnostním vyhlášení táhli fandové nových českých mistrů ulicemi s tím, že oslavy budou hodně dlouhé. „Litujeme těch, co musí ráno do práce,“ loučili se vesele.