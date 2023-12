Naprostou převahou, a sice ziskem 2071 hlasů v anketě Deníku, doslova převálcoval veškeré konkurenty z Frýdeckomístecka vánoční strom, který stojí na Mariánském náměstí v Jablunkově. Postupuje tak do krajského kola.

Vánoční strom v Jablunkově, 12. 12. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

Zdejší obyvatelé o něm hovořili s pýchou, takový prý tady „desítky let“ neměli. „Je to jedle ojíněná, jejíž stáří odhadujeme na pětačtytřicet let. Její výška je jedenáct metrů – vloni jsme sice měli strom vyšší, ale ten letošní je hezčí. Jeho koruna má nad zemí průměr asi tři metry na každou stranu,“ konstatoval Aleš Cwik z orgánu ochrany přírody a ochrany ovzduší jablunkovské radnice.

Jedle rostla až do poslední listopadové soboty na zahradě školky ve Školní ulici a navzdory její kráse s ní měli docela trápení. „Rok co rok jsme s hygienou řešili, že nám stíní, nepouštěla nám světlo do herny. Když přišlo pylové období, tak z ní šly mračna pylu, což zase trápilo alergiky. A navíc už byla docela vysoká do prostoru, kde si hrávají děti,“ popsala ředitelka Ilona Nieslaniková.

Kde stojí nejkrásnější vánoční strom z Frýdeckomístecka? Známe vítěze

Strom na zahradě mateřské školy podle odborníků na zeleň sice nikoho neohrožoval (z města se o něj starali dobře), ale nakonec padlo stejně rozhodnutí o jeho pokácení. „Jeho perspektiva byla bohužel špatná a prakticky jen na dožití. Tak alespoň ještě udělá radost o adventním čase na náměstí,“ vysvětloval Cwik.

Za hustého sněžení a silného větru nastoupili v časných ranních hodinách pracovníci firem Zimný (dřevorubci) a Sikora (doprava) a postarali se o kácení a transport od školky na náměstí. Kde ho usadili zaměstnanci technických služeb. „Posléze ho s láskou tři dny zdobili. Použili k tomu celkem půl kilometru starých světel a dvě stě metrů nově pořízených světelných řetězů a přes dvacet hvězdic,“ upřesnila Žaneta Poloková z odboru správy majetku a rozvoje města.

Už ve středu! Česko zpívá koledy 13. prosince. Potřinácté i na Frýdecko-Místecku

Nejoblíbenější strom čtenářů Deníku na Frýdeckomístecku ještě doplnili betlémem. „Vytvořili ho postupně lokální řezbáři na našich workshopech s názvem Jablunkovské dílny,“ informovala Gabriela Niedoba, ředitelka Jablunkovského centra kultury a informací (JACKi). To se též postaralo první prosincovou sobotu o program spojený se slavnostním rozsvícením: Vystoupily děti se školky i školy, soubory DeeSaxx, Druhá náhoda, kapela FIHA a objevil se Mikuláš se svou družinou a andělským poselstvím.

„Jezdím a chodím okolo něj každý den, takový jsme v Jablunkově asi ještě neměli. Je prostě nádherný,“ nechala se slyšet ředitelka školky, z jejíhož pozemku jedle pocházela. V této mateřince se nyní uvolnil prostor u herních prvků na zahradě a prosvětlily se i herny v patře, za což jsou rádi.

VIDEO: Beskydské skiareály už lákají. Jaké jsou ceny a atmosféra v Malenovicích

Vánoční strom, jak z radnice oznámili, zůstane na náměstí až do svátku Tří králů. Pak z něj zužitkují dřevo.

„Jablunkov získával tuto vánoční ozdobu pro město většinou jako dar od občanů, kteří si zasadili stromy – nejčastěji stříbrné smrky – a ty jim už doslova přerůstaly přes hlavu. Pomalu jich ale ubývá a brzy nebude odkud brát. Proto zvažujeme, že si na městských pozemcích do budoucna nějaké vysadíme sami,“ uvedl Cwik za orgán ochrany přírody a ochrany ovzduší. A doplnil, že na Vánoce 2024 si už Jablunkov strom vybral. Je z města, a který to bude, to mohou lidé tipovat.