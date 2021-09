Rok založení: 1581

Počet obyvatel: 2426

Zajímavosti:

Milovníci přírody mohou obdivovat okolní kopce a louky, ale i původní přírodní společenstva v přírodních rezervacích Mazák, Mazácký Grúnik a Smrk. Mnoho druhů rostlin a živočichů, které zde rostou a žijí, jsou chráněny zákonem. Jako příklad uveďme několik druhů střevlíků, otakárka feniklového, raka říčního, čolka horského, mloka skvrnitého, užovku obojkovou a další. Jen ptáků na území Ostravice sídlí 80 druhů. Zdroj: www.mistopisy.cz

Tip na výlet:

K Bučacím vodopádům

15,5 km jihovýchodně od Frýdku-Místku

Podhorská obec Ostravice se rozkládá v údolí stejnojmenné horské řeky Ostravice, která zde vytváří dlouhé, do krajiny široce rozevřené údolí, které se ve své horní části prudce zvedá k vrcholům Lysé hory a Smrku. Přírodní rezervace Bučací potok je jedinečně utvářené koryto Bučacího potoka, který je levostranným přítokem řeky Ostravice. K Bučacím vodopádům se dostaneme pokud půjdeme z Ostravice po červené značce směrem na horu Smrk. Nad rozcestím Skalka opustíte červenou značku a odbočíme doleva. Vede tudy turisticky neznačená místní stezka k vodopádům, která však není zaznačená ani na mapách.

ROZHOVOR

V sezoně u nás žije o šest tisíc lidí více, než obvykle,

říká starostka Ostravice Pavlína Stankayová

Starostka Ostravice Pavlína Stankayová.Zdroj: se svolením obce OstraviceRedakce Deníku postupně navštěvuje starosty měst a obcí na Frýdecko-Místecku, aby zjistila, jak se v nich lidem žije. Starostka Ostravice Pavlína Stankayová v rozhovoru mluví o tom, že obec je díky své poloze především turistickou obcí, zmiňuje, že díky turismu mohou obyvatelé využívat spoustu služeb, které by jim jinak nebyly k dispozici či že letos v létě začaly fungovat shuttle busy, které mají vyřešit problémy s parkováním.

Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala obec Ostravici?

Jsme podhorskou obcí, která se rozkládá přímo v srdci Beskyd, a sice mezi dvěma nejvyššími vrcholy tohoto pohoří – Lysou horou a Smrkem. Díky tomuto umístění jsme převážně turistickou obcí, o čemž svědčí i to, že se u nás nachází nejvíce chat v porovnání s okolními obcemi. Na území Ostravice jich je až 1200. Proto není divu, že mimo sezonu žije v obci dva a půl tisíce obyvatel, zatímco v sezóně je tady i o šest tisíc lidí více. Ať už jde o chataře či turisty ubytované v hotelích.

Je Ostravice něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Za něco výjimečného se určitě dá považovat Ráj dřevěných soch provozovaný místním řezbářem Luďkem Vančurou. Vytvořil ojedinělý prostor se spoustou nádherných soch ze dřeva. Je tím známý po celé republice. Ostravice pak skýtá také obrovské množství v oblasti turistiky. Je nejvyhledávanějším výchozím místem pro výstup na Lysou horu. Díky spolku Beskydhost pak vzniklo několik turistických tras po medvědích tlapkách. Jsou koncipovány tak, aby je zvládly i maminky s malými dětmi nebo senioři. A ojedinělí jsme rozhodně i tím, že máme v obci dva kostely. Ve vesnicích to nebývá zvykem.

A jak se v Ostravici žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Věřím tomu, že dobře, protože v obci najdou všechno, co potřebují k životu. Máme tady mateřskou i základní školu pro devět ročníků. V obci fungují potraviny, večerka, pošta, dětský i praktický lékař a díky turistickému ruchu pak spousta služeb, které by tu jinak s velkou pravděpodobní chyběly. Ať už jde o kavárničky s výbornou kávou, bazén, koupaliště, lanové centrum Opičárna, tenisové kurty, kurty na badminton či wellness. A spoustu let už v Ostravici funguje také golfové hřiště. Mnozí tento sport stále považují za snobský, ale hřiště je zelené, zapadá do rázu krajiny a je tam klid. Navíc v zimě slouží pro všechny k běžkování. Určitě je to mnohem lepší, než kdyby tam měla být kupříkladu motokrosová trať. Lidé občas na turisty nadávají, ale musí si uvědomit, že spousta služeb funguje v obci právě díky nim. A pak Ostravice byla vždycky baštou turistiky. Málokdo ví, že kdysi tady bylo více ubytovacích kapacit. Jenže kdysi jezdilo mnohem více lidí na hory vlakem. Dneska jezdí skoro všichni auty. V tom je největší rozdíl. Je třeba zmínit také fakt, že v obci je mnoho aktivních spolků, jejichž činnost je velmi činorodá a bohatá. (např. senioři, Sokol, sportovně orientované spolky, aj)

Když byste měla někoho pozvat do Ostravice, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Asi není třeba zmiňovat, že se přímo z centra obce mohou vydat na Lysou horu nebo Smrk. Za návštěvu určitě stojí Srub Petra Bezruče, který si stále zachovává autentickou atmosféru. Milovníci piva by neměli vynechat návštěvu Beskydského pivovárku, určitě stojí za to zajít i do vyhlášené hospody U Zbuja, byť se nachází na katastru Malenovic. Návštěvníci toužící po adrenalinu si přijdou na své v lanovém centru Opičárna. V létě je pak v oblibě místní zmrzlina. Každoročně se pak v Ostravici koná spousta sportovních i kulturních akcí. Mezi nejznámější patří Beskydská heligonka, výstava Výtvarné skupiny Petra Bezruče, Beskyd Rallye, Ostravický kros či extrémní vytrvalostní závody Beskydská sedmička a LH24.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Ostravici?

S novou situací, na kterou nebyl nikdo připravený, jsme se snažili vyrovnat asi jako všude jinde. Každopádně když bylo ve městech všechno uzavřené, spousta lidí jezdila do hor. Více se tak otevřel problém s velkým počtem turistů a nedostatkem parkovacích míst. Vznikla tak aktivita shuttle busu, který převáží turisty mezi místy, ze kterých se mohou vydávat k jednotlivým výšlapům. Chceme lidi naučit, aby svá auta nechávali dole ve vesnici, změnili myšlení a dopravovali se do hor jinak než auty. Tímto krokem jsme navázali na cyklobusy, které už jezdí několik let. Teď jde o to, aby se lidé tento styl dopravy naučili využívat a zvykli si na něj.

Jaké jsou plány Ostravice dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Investic je vždycky hrozně moc. Chceme budovat parkoviště, pokud na ně najdeme vhodné plochy. Usilujeme také o vznik zubní ordinace, rádi bychom postavili dětské hřiště, hodně pak investujeme do vodovodní a kanalizační sítě. Chystáme rekonstrukci obecního úřadu, opravujeme cesty a chodníky, které představují největší problém obce. Na jejich opravy bychom potřebovali více peněz. Čeká nás také rekonstrukce mnoha mostů. Máme jich sedmnáct, k tomu ještě osm lávek. Přičemž dva mosty jsou veliké a rekonstrukce za každý z nich se může vyšplhat až na 50 milionů korun. Plán investic je nekonečný.