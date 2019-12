Taxi služba pro seniory bude ve Frýdku-Místku v provozu od ledna

Ve Frýdku-Místku začne v lednu fungovat nová služba pro seniory. Speciální taxík budou moci využívat lidé starší 70 let s trvalým pobytem na území města, a to maximálně šestkrát do měsíce. Za jednu jízdu bude účtováno 20 korun.

