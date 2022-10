Dívka se přiznala a svého činu lituje. Čelí obvinění z trestného činu vraždy, na který zákon u dospělých pamatuje vězením od dvanácti do dvaceti let, v úvahu přichází i výjimečný trest. Dívce jako mladistvé hrozí poloviční trest, maximálně deset let žaláře. „Obviněná vypovídala částečně, svého jednání lituje,“ řekla Jiroušková a dodala: „Více se k uvedenému případu nebudeme vyjadřovat, a to z důvodu věku obviněné, taktických důvodů a také probíhajícího vyšetřování.“

Situaci mohla patnáctiletá dívka řešit jinak. Ve frýdecké nemocnici je od roku 2008 babybox, který byl v roce 2019 vyměněn za modernější zařízení druhé generace, v němž bylo možné novorozence odložit.

Podobná tragédie se stala v roce 2019 v Karviné. Dvaatřicetiletá žena několik minut po porodu zavraždila svou dceru. Tělíčko později odhodila do kontejneru, kde mrtvolku našel bezdomovec. Babybox byl vzdálen pouhé dva kilometry. Soud matku poslal na sedmnáct let za mříže.