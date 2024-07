Poslední uhelná sezona

„Teplárna Frýdek-Místek, ve které se nacházíme, byla historicky postavena jako většina našich tepláren v Moravskoslezském kraji na černé uhlí a vypalovali jsme tady výhradně černé uhlí. Vyrábělo se tady teplo a elektřina a hlavním odběratelem byli obyvatelé a instituce ve městě Frýdek-Místek. V roce 2012 jsme trošku tuto koncepci začali měnit s tím, že přišla výstavba bio bloku,“ shrnuje historii teplárny obchodní ředitel společnosti Veolia Jakub Tobola.

Aktuálně se v továrně už dva měsíce uhlí nespaluje. Společnost Veolia už dvě teplárny v České republice transformovala. Od uhlí už odešli v Přerově v Kolíně. Ve Frýdku-Místku přecházejí ekologickou výrobu i díky plně zrekonstruovaným uhelným kotlům na zemní plyn.

Teplárna vyrobí šedesát procent tepla z biomasy a čtyřicet procent doplňuje zemním plynem. „Rádi bychom vytvářeli sto procent z biomasy, ale to bude vyžadovat další nemalé investice v řádech stovek milionů korun. Zařízení, které máme dneska k dispozici, má výkon 18 megawattů. To znamená, že když je řekněme zimní poptávka ve Frýdku-Místku, může to být až 40 megawattů, což znamená dvojnásobná oproti kapacitě zařízení na biomasu. Proto potřebujeme v zimě využívat i kotle na zemní plyn, abychom byli schopni pokrýt i špičku,“ prozrazuje Tobola.

V případě biomasy navíc jde o uhlíkově neutrální proces, kdy se vyrovnává objem CO2 spotřebovaný rostlinami při jejich růstu a CO2 vzniklý při ekologickém spalování. „V teplárně je v případě biomasy nejčastěji využívána štěpka, která vzniká jako odpadní produkt při zpracování dřeva. Rozhodně to však neznamená, že bychom kvůli vytápění káceli lesy. Využíváme pouze odpadní dřevo, které už nemá jiné využití,“ doplňuje Jakub Tobola. Výhodou biomasy je její místní dostupnost. U biomasy lze rovněž dosáhnout kogenerací – tedy společnou výrobou tepla a elektřiny – až 90% účinnosti, což je i případ teplárny ve Frýdku-Místku.

Plyn jako druhotný zdroj

„Snažíme se co nejvíce využívat lokální zdroje. Převést všechno na plyn je jednoduché, ale víme, jak to s plynem je. Navíc jej musíme dovážet buď z Norska nebo Ameriky či Ruska. Nechceme ale spoléhat pouze na externí zdroje, proto se snažíme hledat lokální paliva. V našem případě je to zejména biomasa a jsou to tuhé alternativní odpady, to znamená tuhá paliva. Což je recyklovatelný komunální odpad,“ popisuje Tobola z Veolie.

Transformace přinese snížení emisí CO2. Společnost předpokládá, že se jimi vyprodukované emise CO2 budou v roce 2030 pohybovat na padesáti procentech historických emisí roku 2019.

Snížení emisí bude má i finanční dopad, jelikož za produkci emisí platí společnosti nemalé poplatky.

Zelený vodík

Projekt výroby zeleného vodíku je na stole už pár let. „To, co teď řešíme, asi jako všichni, kteří nějakým způsobem uvažují o výrobě vodíku, je ta koncovka. Tedy jak jsme schopní vodík, který vyrobíme, využít a prodat. Budeme vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele,“ říká Tobola.

Podle něj se musí dořešit otázky, komu se vodík bude dodávat a za jakých podmínek. Zdali se bude využívat v autobusech pro regionální dopravu nebo ve vlacích nebo pro osobní automobilovou dopravu.

Ostravu čeká dekarbonizace v roce 2030

Následovat bude dekarbonizace dalších tepláren, ať už to je Krnov, Karviná, Olomouc a v neposlední řadě Ostrava, která bude asi největším dekarbonizačním projektem.

„Ostrava je poslední z toho prostého důvodu, že je největší a nejkomplikovanější. Teplárna v Ostravě je teplárna, která má instalovaný výkon tuším 800 megawattů, což je osmkrát větší než tady teplárna ve Frýdku. Navíc tam není k dispozici zemní plyn, to znamená, že musíme teprve dotáhnout spolupráci s distributorem zemního plynu. Ta přípojka zemního plynu je relativně dlouhá a my momentálně pracujeme na koncepci, jak vyřešíme všechny možné varianty toho, co budeme v Ostravě schopni využívat za lokální paliva a diverzifikované paliva tak, abychom nebyli závislí na jednom palivu, ale zároveň aby to bylo cenově ekonomicky přijatelné. Takže proto až rok 2030,“ dodává Tobola důvody, proč si Ostrava musí na ekologické vytápění počkat.

Na dekarbonizaci původních uhelných tepláren se krom společnosti Veolia finančně podílí i dotační projekty Evropské Unie.