V počátcích koronavirové epidemie bylo ve Frýdku-Místku největší množství výskytu nákazy koronaviru v kraji. Vzhledem k tomu, že nejvíce ohroženou skupinou jsou senioři a je důležité zachovat bezproblémový chod zdravotnických zařízení, bylo nezbytné situaci řešit s předstihem. Sociální oblast a zdravotnictví má na starosti náměstek primátora Marcel Sikora (KDU-ČSL). Se zaměstnanci jednotlivých zařízení připravoval krizové opatření a scénáře k epidemii koronaviru, aby ochránili nejohroženější skupiny obyvatel.

Kdy jste začali řešit potencionální ohrožení seniorů ve Frýdku-Místku poprvé?

Tím zdviženým prstem, že se děje něco vážného, byli první nakažení v Evropě, konkrétně v Itálii. Záhy se onemocnění přesunulo i do České republiky, k čemuž došlo 1. března. Dva dny nato jsme se s vedením města dohodli, že uzavřeme naše pobytové sociální služby pro návštěvy, například Domov pro seniory. Udělali jsme to o týden dříve, něž toto nařízení vydalo ministerstvo zdravotnictví.

Jaký byl další postup?

Následovala schůzka se všemi řediteli příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby ve Frýdku-Místku, ať je to Domov pro seniory, Hospic, Centrum pečovatelské služby a další. Cílem bylo zejména zjistit, jak jsou zajištěni materiálně, ale samozřejmě i personálně, jelikož někteří zaměstnanci byli lyžovat v Itálii a museli do karantény. Postupně jsme v jednotlivých organizacích začali chystat i krizové plány.

Měla jednotlivá zařízení zpočátku dost dezinfekčních prostředků a roušek?

Zařízení sociálních služeb mají v zásobách běžně desinfekce, rukavice, roušky, ale ty se zmenšovaly, firmy je najednou přestali dodávat a nebylo odkud brát. Neměl je ani stát, který sice nařídil nosit všem roušky, ale už neřekl, kde je lidé mají vzít. Stát nebyl schopen zajistit dostatek roušek, respirátorů ani pro zařízení sociálních služeb. Prvních několik set kusů dostaly sociální služby až v polovině března. Jen pro představu: Domov pro seniory v Místku, kde je 196 uživatelů a okolo 100 zaměstnanců v přímé péči, spotřebuje týdně v tomto období 3 000 jednorázových roušek.

Pomohl jednotlivým zařízením magistrát?

Magistrát vyzval lidi prostřednictvím sociálních sítí a webu k šití roušek. Nosili je a stále nosí k nám na úřad a my je předáváme dále. Do nemocnice a našich sociálních služeb, ale i Českému červenému kříži, který je pak distribuuje potřebným. Za to bych chtěl všem těm švadlenkám poděkovat. Město také navázalo spolupráci s místní společností DEVA, od které nakoupilo speciální roušky z nanotextilie. Přes devět tisíc kusů bylo rozděleno mezi sociální služby, lékaře, ale i složky IZS. V dalším kroku dostali tyto speciální roušky všichni senioři nad 65 let, kterých je ve městě přes 11 700. Nyní se blíží ke konci distribuce roušek pro všechny obyvatele Frýdku-Místku. Radost, mám také z toho, že jsme se jako první velké město dohodli s Adrou na tom, že její dobrovolnicí budou seniorům a lidem v karanténě chodit nakupovat základní potraviny a léky. Později se do této aktivity zapojila i místní pobočka Českého červeného kříže, k dnešnímu dni proběhlo takových nákupů více než sto.

Nákaza koronavirem u personálu neminula ani zdejší nemocnici. Domníváte se, že situaci zvládla?

Frýdecko-místecká nemocnice měla vůbec jako jedna z prvních nemocnic vypracovaný pandemický plán, bohužel zaměstnankyně gynekologicko-porodního oddělení měla smůlu. Šlo o komunitní nákazu, tedy nebyla nikde v zahraniční, ale nakazila se od někoho.

Nemocnice a domovy pro seniory jsou z hlediska nákazy nejohroženější. Jsou opatření v nich dostatečná?

Ano, skutečně je to tak, že senioři jsou nejrizikovější skupinou, co se nákazy týče. Proto maximálně dbáme na dodržování všech opatření, ale jak víme, došlo k nákazám v několika domovech seniorů, a to i v našem kraji. Proto vítám rozhodnutí ministra zdravotnictví o plošném pravidelném testování všech zaměstnanců domovů pro seniory a dalších pobytových služeb. Osobně bych byl pro, aby se testovali i uživatelé těchto zařízení.

Blíží se velikonoční svátky, které budou poněkud zvláštní a budou patřit k těm klidnějším. Jak jste na tom s dodržováním velikonočních tradic a obyčejů?

Určitě mi bude chybět setkání s rodinou, se svými blízkými. Zůstaneme tedy jen s přítelkyní a maximálně se projdeme někam do lesa, kde bude co nejméně lidí. Své prarodiče mám v domově pro seniory a neviděl jsem je již několik týdnů. Naštěstí je zde možná komunikace formou videohovorů, které jsme v tomto domově zavedli.

Chodíte o Velikonocích do kostela a je ve Frýdku-Místku takový, který máte nejraději?

Ano, v normální době, bych do kostela o Velikonocích rozhodně zašel, přece jen je to největší křesťanský svátek. Bohužel nyní jsou kostely pro veřejnost uzavřeny. Nemůžu říct, že mám oblíbený kostel, protože všechny naše kostely jsou krásné, ať už Bazilika či kostel svatého Jana a Pavla v Místku.

Co byste v této obtížné době popřál čtenářům Deníku a hlavně seniorům?

Chtěl bych nejdříve poděkovat všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, zaměstnancům integrovaného záchranného systému, ale také prodavačkám, že jsou neustále v první linii v boji s tímto virem. Chtěl bych poděkovat také občanům Frýdku-Místku, že jsou ukáznění a ohleduplní, dodržují nařízení, které nás všechny v mnohém omezují, ale jedině takto můžeme nad koronavirem zvítězit. A všem čtenářům, nejen seniorům, přeji hlavně hodně zdraví.