Moravskoslezský kraj nechal otestovat děti a zaměstnance všech 17 dětských domovů, které v regionu zřizuje. Testovalo se rapid testy, které umí odhalit přítomnost protilátek v krvi.

„Dětské domovy jsou místa, ve kterých nebylo úplně možné zabránit kontaktu s okolním světem. Děti se vracely z návštěv u rodičů, přicházely děti nové, do domovů docházeli zaměstnanci. Děti navíc bývají nejčastěji bezpříznakovými pacienty, proto jsem rozhodl o plošném testování ve všech našich dětských domovech. Případné odhalení nákazy a včasná izolace by pomohly minimalizovat rizika dalšího přenosu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Všech 963 rychlotestů bylo negativních. Otestováno bylo 463 dětí a 500 zaměstnanců. Testování v zajišťovala pro Moravskoslezský kraj Vítkovická nemocnice v Ostravě, která v rámci úzké spolupráce s celou skupinou AGEL povolala na mobilní testování v dětských domovech speciálně sestavený tým, který tvořili pracovníci z řad zdravotníků, ale i vyučujících, kteří vzdělávají novou generaci zdravotníků na Střední zdravotnické škole AGEL.

„Výhodou tohoto spojení byla dlouholetá zkušenost pracovníků ze zdravotnického prostředí propojená s empatií pedagoga, který má s prací s dětmi a mládeží zkušenost a dovede je v této situaci uklidnit či rozptýlit. Odběrové týmy navštívily během dvou týdnů každý pracovní den postupně až tři dětské domovy. Výsledky byly známy vždy okamžitě ještě na místě,“ řekla Miroslava Sumková, členka představenstva společnosti AGEL.

Testování probíhalo pomocí rychlostestů. Pokud by rychlotest u někoho prokázal přítomnost protilátek, znamenalo by to, že člověk onemocnění buď prodělal, nebo jej aktuálně prodělává. Následoval by proto klasický PCR test, který by nemoc potvrdil nebo vyloučil.