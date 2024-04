Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdeckomístecku je program bohatý - slavnostní otevření sezony na Hukvaldech, koncerty, divadlo, farmářské trhy i maraton na Goralii. Hodně se toho ale děje i jinde v kraji, více v tipech Deníku.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Beats for Love on the road

KDY: pátek 26. dubna, 21 hod.

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oficiální Warm Up Beats For Love festivalu v klubu Stoun. Největší hudební festival v ČR a SK s neopakovatelnou atmosférou a prostředím přijíždí do tvého klubu! S sebou přiváží ty nejlepší DJs a residenty festivalu.

Spiritus Splynutí

KDY: pátek 26. dubna, 18 hod.

KDE: Frýdek-Místek, Divadlo Čtyřlístek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce doprovázející měsíční vydání časopisu Spiritus, kde se setkávají umělci, neumělci, básníci, hudebníci, ilustrátoři, fotografové, kolemjdoucí a další. Vždy s hudebním programem, výstavou, prodejem časopisu a open mic pro čtení/zpívání/hraní autorské tvorby.

Manga Fest

KDY: sobota 27. dubna, 9.30-15.30 hod.

KDE: Třinec, knihovna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zajímá vás manga a anime? Chcete si vyzkoušet kaligrafii nebo kreslení mangy? Manga fest v Mklubu knihovny se na Vás těší!

Koncert TATA BOJS

KDY: 27. dubna od 21h

KDE: Club Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 550 KČ

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný koncert ikonické kapely Tata Bojs.

Den Země v Sadech Bedřicha Smetany v Místku

KDY: 26. dubna od 8.30 do 17.30h

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Den Země pro město Frýdek-Místek v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. Téma letošního ročníku je Svět zvířat. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek se tradičně zúčastní s připraveným programem pro školy i veřejnost.

Pálení čarodějnic na Prašivé

KDY: 27. dubna od 22h

KDE: Chata Prašivá

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zažijte s námi nádhernou čarodějnickou atmosféru na horské louce mezi historickým kostelíkem a legendární horskou chatou Prašivá. Občerstvení zajištěno!

Třinecké farmářské trhy

KDY: 26. dubna od 8 do 16 h.

KDE: Před KD Trisia, Třinec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Také letos se prostranství před TRISIA bude v pravidelných intervalech proměňovat na farmářské tržiště plné tradičních voňavých produktů a rukodělných výrobků s regionálním označením kvality.

Otevírání beskydského nebe

KDY: 27. - 28. dubna

KDE: Javorový vrch

PROČ PŘIJÍT: Pokud to počasí dovolí, určitě si zalétáme na paraglidingu. V případě nevlídného počasí se i tak na vás budeme těšit na chatě, kde společně zahájíme paraglidingovou sezonu.

Perun Skymarathon MČR 2024

KDY: 27. dubna od 9h

KDE: Oldřichovice u Třince, parkoviště u Flight PArku

ZA KOLIK: 780 Kč/startovné

PROČ PŘIJÍT: Perun maraton je běh v krásném horském prostředí Moravskoslezských Beskyd - oblasti Slezské Beskydy, takzvané Goralii. Konkrétně v okolí horských masívů - Javorový, Ropice, Príslop, Kozinec, Ostrý, kdy na každý vrchol se vystoupá nejprudšími svahy a poté sbíhá technickými úseky. Na závodníky čeká 6 vydatných stoupání, 6 technické seběhy - kořeny, kamení, lesní cesty, 4 občerstvovací stanice. To vše vede k jedinému cíli na vrcholu Javorového vrchu, kde 41 km dlouhá trať s 3400m pozitivního převýšení končí a celkově finishuje dole v místě startu.

Slavnostní otevření hradu Hukvaldy

KDY: 27. dubna od 10 do 16 h

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: 100 Kč/dospělí, 60 Kč/děti, senioři

PROČ PŘIJÍT: K vidění budou nejen rytíři, kteří chrání hrad, ale i divadla a tance pro malé i velké. Kejklířská vystoupení, ukázky řemesel, mini zoo.

Pálení čarodejnic s živou hudbou

KDY: 27. dubna od 10 h

KDE: Beskydský pivovárek, Ostravice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hraje živá hudba, speciální black magic IPA.

KARVINSKO

Oldies Party aneb Jak to v MěDK začalo

KDY: pátek 26. a sobota 27. dubna, 19 hodin

KDE: Karviná, MěDK

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Taneční retro-večery s hudbou 60.-90. let. Hraje DJ Jiří Cíleček, vystoupí divadlo K.V.A.S., zazní české hity v podání Screamers, stylové oblečení vítáno. Akce se koná v rámci oslav 60. výročí MěDK Karviná.

Sněhurka

KDY: sobota 27. dubna, 15 hodin

KDE: Havířov, KD Petra Bezruče

ZA KOLIK: 119 Kč, 139 Kč a 169 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pohádkové představení v podání herců Těšínského divadla.

NOVOJIČÍNSKO

Kopřiva 2024

KDY: 25. - 27. dubna

KDE: Kopřivnice, Katolický dům, Kulturní dům, Kostel sv. Bartoloměje

ZA KOLIK: Dvoudenní permanentka 1200/600 Kč student, jednodenní vstup 700/350 Kč student

PROČ PŘIJÍT: I letos na konci dubna se v Kopřivnici sejdou české, slovenské a polské soubory na přehlídce autorského divadla. Festival Kopřiva dospěl do 38. ročníku a ve dnech 25. – 27. 4. 2024 nabídne besedu u kulatého stolu a osm originálních představení. Podrobný program najdete na webu: www.koprivafest.cz.

Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet – akustický jazz

KDY: pátek 26. dubna, 20 hod.

KDE: Nový Jičín, klub Stará pošta

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společný projekt švédského kytaristy Alfa Carlssona a českého trumpetisty Jiřího Kotači. Tyto dva oceňované muzikanty spojilo studium v nizozemském Rotterdamu. V jejich hudbě se mísí vlivy lyrické skandinávské hudby a moderního jazzu se špetkou R’n’B, hip hopu a rocku. To vše podbarveno živou elektronikou vytváří unikátní zvukovou kombinaci.

BRUNTÁLSKO

Banjo Band Ivana Mládka poprvé v Kofola clubu v Krnově

KDY: sobota 27. dubna od 20 hod.

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 590/650 Kč

PROČ PŘIJÍT: Banjo Band Ivana Mládka se krnovském Kofola clubu představí v typickém složení sestávajícím jak z hudebníků, tak i ze známých Mládkových komiků, což umožňuje realizaci hudebně-zábavných bloků. Společným jmenovatelem je nepolitický, nesatirický a neangažovaný humor, který má diváka především pobavit. Dadaistické monology, scénky a anekdoty střídají známé i méně známé písničky Banjo Bandu, které interpretuje jak Ivan Mládek, tak i ostatní členové jeho „panoptika“. Jóžin z bážin určitě nebude chybět!

Rodinná pohádka Šípková Růženka v Bruntále



KDY: sobota 27. dubna od 15:30 hod.

KDE: sál Centra Pohoda pro seniory, Okružní ulice, Bruntál

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Děti se roztančí na plese, děvčátka si zahrají na sudičky, všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Hraje Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček - Divadlo nejen pro děti.

Mejdan čarodějnic ve Vrbně pod Pradědem

KDY: sobota 27. dubna od 15 hod.

KDE: náměstí svatého Michala, Vrbno pod Pradědem

ZA KOLIK: vstup zdarma, certifikát čarodějnic pro absolventa čarodějnické zkoušky za 10 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rej čarodějnic patří mezi oblíbené lidové tradice. Proto čarování s dětmi ve Vrbně každoročně připravuje Spolek Přátelé Vrbenska. V širokém okolí podobnou veřejnou akci nikdo nepořádá. Za splnění úkolů čarodějnické zkoušky děti obdrží razítko do certifikátu a zlatou minci. Zlaté mince si vymění v Baru u Ducha za zlaťáky čokoládové nebo si namíchají vlastní nápoj (čarodějnický lektvar). Děti s pěti razítky v certifikátu a kostýmu si mohou vyzvednout špekáček k opékání zdarma. Místo konání bude přizpůsobeno aktuálnímu počasí a uskuteční se venku nebo uvnitř staré budovy školy gymnázia. Baba Jaga dopoledne profrčí městem a bude zvát děti na tuto odpolední akci. Mejdan čarodějnic s programem začne v 15 hodin.

OPAVSKO

Velký návrat šansonu

KDY: pátek 26. dubna od 19 hodin

KDE: sál Minoritu, Opava

PROČ PŘIJÍT: Ve velkém sále Minoritského kláštera představí své koncertní umění zpěvačka Alena Antalová s klavíristou Alexem Andersem. V jejich podání zazní recitál autorských šansonů. Herečka a zpěvačka Alena Antalová a skladatel, textař, zpěvák a pianista Alex Anders vytvořili novou hudební šansonovou dvojici. Alex Anders píše, skládá a zpívá svoje šansony a zároveň se doprovází na klavír. Partnerku našel v Aleně Antalové, která zpívá duší i srdcem, což je u šansonu podstatné. Na hudební scéně jsou nová dvojice a zejména Alena je v Brně známou a velmi oblíbenou herečkou i zpěvačkou. O Alexovi říká, že je vlastně takový Hapka-Horáček v jednom, stejně tak je ojedinělý i jeho zpěv a klavír.

Oslava s lampionovým průvodem

KDY: pátek 26. dubna od 20.15 hodin

KDE: památník v Podolské ulici, Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Po srazu účastníků bude pietní akt k osvobození města s položením kytic. Od 20.30 hodin se průvod vydá k hřišti na Stránce, kde bude zapálena vatra a nebe rozzáří slavnostní ohňostroj.

Májka bude postavena a čarodějnice upálena

KDY: sobota 27. dubna od 15 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Nadpozemské bytosti se společně vydají stezkou, plnou kouzelnických úkolů, až na dětský ranč, kde bude pro návštěvníky všech věkových kategorií připravený bohatý program. V jeho rámci bude přítomným vyhrávat kapela Mentalica a zájemci si budou opékat buřty. V 18 hodin už bude místo uzenin upálena čarodějnice. Na Mírovém náměstí bude v 9 hodin vztyčena tradiční májka, ozdobená připravenými stužkami a součástí budou tvůrčí dílničky a doprovodným programem pro děti.

Výstava psů všech plemen

KDY: neděle 28. dubna od 8 hodin

KDE: stadion FC MSA, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: V pořadí 29. ročník Hornoslezské krajské výstavy potěší všechny milovníky nejlepších přátel člověka. K vidění budou pejsci, psi i hafani různých ras, velikostí i možností jejich využití od domácích mazlíčků po pracovní plemena. Informace pro psíčkaře z okolí - stadion se nachází v vlevo od silnice I/56 vedoucí z Opavy do Hlučína, hned na začátku Dolního Benešova směrem od Opavy.

OSTRAVSKO

Konopex 2024 – festival a veletrh konopí v Ostravě

KDY: 26. až 28. dubna (13-16.20 hodin)

KDE: velká hala Trojhalí Karolina

ZA KOLIK: 200, 300 a 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tři dny intenzivní pozornosti pro rostlinu, která patří mezi ty nejuniverzálnější a zároveň nejdiskutovanější. Okolo stovky vystavovatelů různého zaměření z Česka i zahraničí dorazí poslední dubnový víkend do Ostravy.

Čarodějnický slet v Ostravě

KDY: sobota 27. dubna od 14.30 do 21.30 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 70, 120 a 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po dlouholeté pauze se na hrad v Ostravě vrací oblíbené pálení čarodějnic v duchu českých tradic. Na hrad se slétnou čarodějnice a čarodějové, kouzelnice či kouzelníci, baby jagy a podobná stvoření. Hrad se návštěvníkům zpřístupní už ve 14.30 hodin a bohatý program se nezastaví až do večera. Hlavně děti se mohou v 16 hodin těšit na diskotéku Baby Jagy, rej masek (s vyhlášením miss čarodějnice a mistra čaroděje), v 18 hodin vystoupí kapela Ballistic, V malém sále bude od 15 hodin k vidění představení Dobrokabaret divadla Milana Štastného, dále Fire show MAGNIS v amfiteátru, následovat bude zapálení vatry. Velký sál se otevře také v 15 hodin a program pojede do 21 hodin (hudba, workshopy, expozice ve sklepení). Nejbohatší program bude k vidění na nádvoří a v hradním paláci (od 14.30 hodin), zájemci si mohou vyzkoušet i Čarodějnickou stezku.

Velký jarní sraz amerik v Ostravě

KDY: sobota 27. dubna (od 9 hodin)

KDE: Polygon Libros v Ostravě

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Den plný upravených aut, ostrých „battlů“ na drift trati během závodu Drift King of Libros. Dorazí také několik upravených a zajímavých tahačů. Majitelé tunningových vozů a jejich příznivci se sejdou na Polygonu Libros v Ostravě. Akce bude doprovázena moderátorem s doprovodným programem, soutěžemi, rozsáhlou food zónou pro všechny milovníky jídla a k odpočinku poslouží třeba chill zóna s vodními dýmkami.

Wildboard School Season Opening

KDY: sobota 27. dubna (13 až 19 hodin)

KDE: Lukáš Tyrlík - Wildboard School (Komenského sady, Památník Rudé armády)

ZA KOLIK: 100 až 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte s Wildboard School přivítat novou sezónu se svou rodinou a přáteli na všem, co má kolečka! Jedinečná zábava na bruslích, longboardech, skejtech, koloběžkách a BMX pro všechny věkové i dovednostní kategorie. Těšit se můžete na výuku, workshopy, závody, exhibice, dobrou hudbu i foodtruck.

Baník se loučí se základní částí

KDY: neděle 28. dubna (15.00)

KDE: Městský stadion Vítkovice

ZA KOLIK: 200,- / 240,- / 310,- (děti, senioři 65+, ZTP 50% sleva)

PROČ PŘIJÍT: Zápasem 30. kola proti Liberci zakončí fotbalisté Baníku Ostrava základní část nejvyšší fotbalové soutěže. Baník si pak zahraje ve skupině o titul.

Porubajk – běh Srdce pro Porubu

KDY: sobota 27. dubna (9 až 12.30)

KDE: Kolečko, Opavská 1010

ZA KOLIK: 400 a 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Veřejný MTB závod pro celou rodinu s doplňkovým charitativním během Srdce pro Porubu. Vypsáno je několik kategorií pro různou délku závodu včetně týmové soutěže. Týmy základních škol (4 členné týmy jen na trase 38 km jsou složeny z tří žáků/žákyň (do 15 let) a jedním dospělým z dané školy (rodič, pedagog, starší student), kdy je rozhodující čas dojezdu čtvrtého člena týmu v cíli).

Svět LEGOkostek v Ostravě

KDY: víkend 27. a 28. dubna

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 120 až 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na výstavě Czech Repubrick si na své přijdou všichni fanoušci Lega. Z kostiček stavebnic jsou vytvořeny náměty ze světa filmu, hudby, skrytých vtípků, architektury a dalších. V prostorách Světa techniky jsou k vidění obří modely postavené bez sériových návodů z milionu kostek Lega.

Ruth Orkin – A Photo Spirit v GVU

KDY: pátek 26. dubna (10 až 18)

KDE: Galerie výtvarného umění Ostrava (Jurečkova 1750)

ZA KOLIK: 60 a 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Genderově laděný výstavní projekt A Photo Spirit představuje více než sto čtyřicet snímků Ruth Orkin, která proslula fotografiemi slavných holywoodských herců a významných amerických osobností 50. let 20. století. Výstava je tematicky rozdělena do dvou celků – v jednom jsou pouliční fotografie, které zachycují každodenní ruch v ulicích velkých měst, ve druhém se představují ženy, očima Ruth Orkin sebevědomé, chytré a předbíhající svou dobu.