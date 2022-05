„Jen ve Frýdku-Místku s námi aktivně cvičí více než sto dětí či mladých lidí,“ tvrdí Lubomír „Lubo“ Baum, zakladatel, trenér i performer parkourové školy akademie Improve Yourself. Ta oslovuje také další vyznavače “svobodného pohybu” po celém Česku. Jak prostřednictvím tréninků, tak různých exhibicí i přes sociální sítě.

Tady to žilo! Podívejte se dovnitř, co zbylo z kdysi slavného hotelu Centrum

Nová hala s překážkami a dalšími prvky navrhovanými přímo nadšenci okolo „Luba“ nemá sloužit jen parkouru. „Máme na ploše sedmi set metrů čtverečních parkourovou, gymnastickou, workoutovou i boxovací část,“ popisuje zakladatel akademie. Trenéři jsou připravení předávat zájemcům zkušenosti, v plánu jsou kroužky, tábory.

„Parkour je pro jednoho zábava, pro druhého životní styl, pro dalšího prostředek k udržování kondice. Každý si v něm může najít to své,“ tvrdí Lubomír Baum. Frýdeckomístecká hala bude mít otevřeno od pondělí do pátku mezi 15. a 20. hodinou a během víkendů od 10 do 20 hodin. Vstupné je 120 korun. (uzi)