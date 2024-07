1) Točená zmrzlina v Místku

Na Staré cestě před místeckým náměstím je stánek s točenou zmrzlinou častou zastávkou kolemjdoucích jen co se teploty trochu vyhoupnou nad dvacet stupňů. Hitem letošního léta je tady u stánku jahodový sorbet, který je z 80% ovoce. Podle provozní si lidé nejčastěji objednávají střední velikost. „Já už jsem tady takových 8 let, ale stánek tady byl ještě dávno přede mnou. Myslím, že takových dobrý 18 let určitě se tady k nám chodilo na zmrzlinu,“ říká paní ze stánku.

Cena: Malá 30 Kč, střední 40 Kč, Maxi 60 Kč Adresa: Stará cesta, Místek u Alberta Otevřeno: od 9 do 18 h

2) Cukrárna Marek na náměstí v Místku

Přímo na náměstí už 14 let sídlí Cukrárna Marek. Rodinný podnik manželů Markových. Na pravou domácí zmrzlinu se tady chodí hlavně na smetanovou klasiku, která je od A do Z vyráběna stejně jako jejich dorty a zákusky v zadní části cukrárny. „Lidé si u nás nejčastěji dávají vanilkovou, skořici, slaný karamel a čokoládovou. Ale naučili se chodit i na tu extra černou, to je taková naše specialita,“ vypočítává prodavačka.

Cena: Kopeček 30 Kč Adresa: náměstí Svobody 47 Otevřeno: od 8 do 18 h

3) Hotel & Caffe Silesia na náměstí ve Frýdku

Na druhém náměstí a to frýdeckém je v létě otevřené okýnko hotelu Silesia, kde si taktéž vyrábí vlastní kopečkovou zmrzlinu. „To je těžko, která je naše nejprodávanější, protože lidé rádi experimentují a klidně si namíchají dvě příchutě dohromady. Celkově jedou takové ty zajímavější chutě jako švestkový koláč, Kinder Bueno, lotus, špičky. Snažíme se to hodně obměňovat, aby byli zákazníci pořád překvapování,“ prozrazuje brigádnice.

Cena: Kopeček 49 Kč Adresa: Zámecké náměstí 1259 Otevřeno: od 8 do 20 h

4) Zmrzlina Jadran

Jako z dovolené chutná zmrzlina z restaurace, kterou vlastní rodina původem z Makedonie. Z domova si přivezli i starou rodinnou recepturu na výrobu zmrzliny přesně tak, jako se dělá na Jadranu. Každý týden do nabídky zařadí nějakou novinku. Aktuálně k nim nejčastěji chodí lidé na příchuť manga a slaného karamelu. „Náš taťka přišel do Frýdku před 15 lety a od té doby tady vyrábíme domácí produkty od pizzy až po zmrzlinu. Nepoužíváme nic z prášku, všechno pochází z kvalitních surovin tako jako nás to naučili naši prarodiče,“ popisuje majitel rodinného podniku.

Cena: Kopeček 30 – 35 Kč Adresa: Slezská 1082 Otevřeno: od 9 do 21 h

5) Delikana cukrárna v OC Frýda

V obchodním centru Frýda je poslední výběr zmrzliny Deníku, kterou doporučujeme ochutnat v městě Frýdek-Místek. Jedná se o pobočku sítě Delikana a na výběr máte opět kopečkovou zmrzlinu. „Máme vždy na výběr ze 14 druhů zmrzlin. Ty se vyrábí v Břeclavi, odkud jí k nám zaváží stejně jako do jiných poboček v České republice a na Slovensku,“ vypráví obsluha z cukrárny a prozrazuje, že letošním hitem je stejně jako loni slaný karamel z řady smetanových příchutí a z těch ovocných pak jdou na odbyt nejvíce sorbety z manga, malin a jahody.