Už v noci ze čtvrtka na pátek okamžitě vyrazil na jih Moravy speciální ostravský USAR tým se speciálně cvičenými psy na vyhledávání osob a 11 vozidly.

Hasiči cvičeni speciálně na pomoc lidem v poškozené zástavbě hledali v oblasti, kterou se prohnalo tornádo, případné zavalené osoby a poté začali zajišťovat statiku narušených objektů.

Od třetí hodiny ranní pomáhali v nejpostiženější obci Hrušky, nad ránem se přesunuli do Moravské Nové Vsi - jak to na místě vypadalo den poté, se můžete podívat na snímcích našeho fotografa Lukáše Kaboně v přiložené

Pomůže i náš region

„Pozitivní je, že se v žádné z postižených oblastí, i v těch, kde jsme dosud nebyli, nepohřešuje ani jedna osoba a není hlášen nikdo zavalený,“ uvedl nad ránem velitel USAR týmu HZS MSK Jiří Němčík, který postupně svou činnost přesměroval na zajišťování statiky narušených budov v jednotlivých obcích.

Už ve čtvrtek večer byl v kontaktu s jihomoravským hejtmanem první muž Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Spolu s ostatními hejtmany nabídl svou pomoc. V pátek brzy ráno odcestoval na jih Moravy, aby specifikoval, co konkrétně regionu pomůže.

„Těmito požadavky se bude následně zabývat Krizový štáb Moravskoslezského kraje, který zasedá hned v pondělí 28. června,“ řekl Deníku. Téhož dne bude zasedat také rada Moravskoslezského kraje.

Karviná je solidární s jižní Moravou

Statutární město Karviná pomůže obcím, které ve čtvrtek večer postihla přírodní katastrofa. Na facebookovém profilu města to napsal primátor Karviné Jan Wolf. „V souvislosti se včerejší přírodní pohromou na Jižní Moravě bych chtěl vyjádřit podporu všem postiženým při vyrovnávání se s následky této tragédie. Na nejbližší mimořádné Radě města navrhnu, abychom postiženým obcím poskytli finanční pomoc,“ uvedl.

Vedení města v současné době komunikuje se všemi karvinskými organizacemi, které mohou postiženým rovněž pomoci. Wolf také vyzval všechny, kdo mohou, nejen jednotlivce, ale i obce, firmy a další organizace, aby se také zapojili.

Veřejná webová sbírka

Obrovská vlna solidarity se zvedla také přímo mezi občany, skupiny lidí na sociálních sítích nabízely, že jakmile bude průjezdná silnice, dovezou do postižených míst základní potřeby, úřad práce místním lidem vyplácí okamžitou hotovost, hlásí se také lidé, kteří chtějí přispět ve sbírce.

Jednu takovou už vypsala například dobrovolnická společnost Adra, která lidem na svých webových stránkách nabízí možnost přispět částkou 300, 500 nebo 1000 korun na okamžitou pomoc lidem v postižených oblastech.

„Stačilo pár minut a lidé přišli téměř o vše. Situace v obcích zasažených tornádem si žádá rychlé řešení,“ okomentoval pro Deník vypsání veřejné sbírky koordinátor pomoci při mimořádných událostech v ČR Josef Koláček z dobrovolnického centra Adry.

Přispěje i Poruba

Přispět obcím, které postihlo řádění tornáda, se pátek rozhodlo také vedení ostravského městského obvodu Poruba. Rada na pátečním zasedání se shodla odeslat peněžní dar ve výši 20 tisíc korun, což je maximální částka, kterou může schválit.

„Soucítíme s lidmi, kteří během několika minut přišli o své majetky a v některých případech bohužel i o své blízké. Věřím, že i díky solidaritě nás všech se co nejdříve podaří odstranit ty nejhorší následky, které tornádo napáchalo, a lidé se budou moci postupně vracet domů. Myslíme na vás,“ řekla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Třinec nezůstal stranou

Bezprostředně po živelní katastrofě na Břeclavsku a Hodonínsku se v pátek ráno sešli třinečtí radní, aby projednali pomoc nejvíce postiženým obcím. „Hned v pátek ráno po noční události se sešla rada města a jednohlasně schválila poskytnutí finanční pomoci obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice, které hlásí největší škody,“ uvedl náměstek primátorky Třince Ivo Kaleta s tím, že každé z uvedených obcí pošle Třinec dvacet tisíc korun na odstranění škod po ničivé bouři.

Lidé v Klimkovicích nosí potřebné věci

Třeba Klimkovice hned ráno vyhlásily prostřednictvím obecního rozhlasu, facebooku i webu sbírku materiální pomoci pro obce z jižní Moravy zasažené tornádem. Lidé nosí do Informačního centra Klimkovic na klimkovickém zámku vše potřebné jako balenou vodu, balené, trvanlivé potraviny, hygienické prostředky a podobně. Už teď se prostory centra rychle plní. Dnes bude pro dárce informační centrum otevřené do 17 hodin, zítra, tedy v sobotu, od 8 do 15 hodin. Vše budou odvážet ochotní dopravci v neděli, nakládat v Klimkovicích se bude v neděli ráno v 8 hodin.

„Ozvali se nám ochotní dopravci, kteří odvezou materiál na své náklady. Budeme je kontaktovat v sobotu večer podle toho, kolik věcí se nasbírá,“ informovala pracovnice Městského úřadu Klimkovice Alice Chlebovská.

Sbírkou pomůže i obvod Mariánské Hory a Hulváky

Tornádo, které se ze čtvrtku na pátek prohnalo Hodonínskem a Břeclavskem, napáchalo obrovské škody. Lidé, města, podniky napříč republikou reagují na tuto situaci a organizují účinnou pomoc. Pomoci třem nejvíce zasaženým obcím se rozhodl i městský obvod Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, jehož zastupitelé schválili mimořádný dar ve výši 20 tisíc korun. Zároveň obvod vyhlásil sbírku potravin a potřebných věcí. Sběrné místo je na adrese 28. října 202 v budově, kde sídlila pobočka Komerční banky (vedle Kavárny Amadeus) v Mariánských Horách.

Otevřeno zde bude v těchto dnech:

Sobota 26. června od 9 do 14 hodin

Neděle 27. června od 9 do 12 hodin

Od pondělí 28. června do pátku 2. července od 8 do 17 hodin

Lidé mohou přinášet: oblečení, nářadí, deky, potraviny (trvanlivé), spacáky, hygienické potřeby a úklidové prostředkyBližší informace o lze získat na tel. čísle 599 459 222.