Výběr a příchutě zmrzlin na Frýdeckomístecku je pestrý: Smetanové, vodové, točené, kopečkové, ovocné či sorbety. A prodavači těchto mražených pochoutek se navíc nebojí pro větší zájem klientely experimentovat. V tomto bezesporu vedou v Třinci, kde je dělají dokonce pro pejsky! Deník některá místa otestoval a vybral ty, kde které stojí za to.

Zajímavá zmrzlina v Třinci, 14. 7. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

Zmrzlina prostě k létu patří a napříč frýdeckomísteckým okresem je to znát. Natrefit se na ni dá přímo ve městech, ale také v okolí hlavních cest do oblíbených turistických lokalit v Beskydech.

Podívejte se na náš výběr TOP zmrzlin a hlasujte, který podnik je podle vás nejlepší. Pokud mezi našimi tipy nenajdete ten svůj, přidejte ho v diskusi do komentáře.

Zmrzlina U Alberta

Zmrzlina U Alberta ve Frýdku-Místku.Zdroj: Deník/Radek LukszaNázev odkazuje na místecký supermarket, u kterého funguje. Patří podle místních každopádně k nejvyhledávanějším ve městě. Prý tu na ni chodívá i jeden pejsek, preferuje vanilkovou, která se ostatně prodává nejvíce.

„Oblíbené jsou i naše sorbety: Malina, maracuja, lesní ovoce, meruňka, banán, granátové jablko, borůvka, mango,“ popisuje obsluha s tím, že dané příchutě se střídají vždy po dvou. Samozřejmostí je zmrzlina míchaná, nicméně jen ze dvou po sobě následujících druhů.

Cena: malý kopeček 30, střední 40, maxi 60 korun

Adresa: Stará cesta 738 01, Místek

Otevírací doba: od 9 do 18 hodin

Tip Deníku: sorbet černý rybíz

Pod horami

Zmrzlina Pod horami v Ostravici.Zdroj: Deník/Radek LukszaŠest druhů točených a osm kopečkových včetně těch s příchutěmi dvaasedmdesáti procentní čokolády nebo kombinace citron – chilli – limetka. Na to vsázejí na Ostravici, kde hned u cesty do Beskyd funguje Zmrzlina pod horami.

Mají zde kopečkovou i točenou, klientela tu na ni stává i fronty. A oceňuje, že za hned rohem je umyvadélko s tekoucí vodou, kde se dají očistit zapatlané ruce hlavně u dětí.

Cena: malá točená 36, velká točená 42 korun, kopečková 40 korun

Adresa: Ostravice 891

Otevírací doba: od 9 do 19 hodin

Tip Deníku: citron s limetkou a chilli

Domovjanka

Zmrzlina z Domovjanky v Bílé.Zdroj: Deník/Radek LukszaNovinka, otevřená teprve od července letošního roku, se jmenuje kavárna Domovjanka a nachází se ve zrenovované budově hned u hlavní cesty uprostřed obce Bílá.

Vždycky je tu k mání extra ovocný sorbet malinový, jahodový nebo meruňkový. Nejvíce si však lidé chodí pro zmrzlinu klasickou vanilkovou. Domovjanka má též stánek v letním dětském parku na Bílé, kde nabízí sedm kopečkových příchutí včetně zvýkačkové či šmoulí.

Cena: malá zmrzlina v kavárně 38, velká 48 korun, kopeček ve stánku 35 korun

Adresa: Bílá 155

Otevírací doba: od pondělí do čtvrtku a v neděli od 8 do 20, v pátek a v sobotu od 8 do 22 hodin

Tip Deníku: vanilková klasika



Rodinná zmrzlinárna Kopečková

Zmrzlina z rodinné zmrzlinárny Kopečková v Třinci.Zdroj: Deník/Radek LukszaRodinná zmrzlinárna v budce na třineckém sídlišti Lyžbice sází jak na kvalitu, tak zajímavé provedení. Alkoholová? Třeba i půl flašky whisky na kbelík!

Nebo psí, ta je mixovaná z jablečné a banánové dřeně a prodává se v podobě puku po třiceti korunách. „Hitem se u nás stává nanuková bonboniéra Nanukiáda, v níž máme třináct mininanuků. Příchutě jsou čokoláda, kinder, jahoda se šlehačkou, malina, skořice, lískový ořech, tvaroh, arašídy, mango, mák, slaný karamel, kokos …“ popisuje majitel.

Cena: kopečková 35 korun, nanuková bonboniéra 500 korun

Adresa: Dukelská 751, Třinec

Otevírací doba: od 10 do 18 hodin

Tip Deníku: citrón s bazalkou