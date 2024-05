Eden Karviná

Až 19 miliard korun by mělo v příštích letech doputovat do Moravskoslezského kraje z Fondu spravedlivé transformace, který je jedním z klíčových nástrojů Evropské unie na podporu regionů při transformaci na klimatickou neutralitu do roku 2050. Moravskoslezskému kraji má pomoci k přerodu z průmyslového srdce republiky v moderní region.

V Moravskoslezském kraji je do fondu přihlášeno 13 projektů, které se ucházejí o dotaci, o jejich finální podpoře však ještě nebylo rozhodnuto. Některé na papíře vypadají prospěšně, některé méně. Otázky vzbuzuje zejména karvinský Eden, který na papíře působí jako sci-fi. Podle redakce Deníku to není typ projektu, který by měl transformovat Karvinsko. Cílem projektu je podpora obnovy průmyslem poškozené krajiny, kdy má vzniknout území určené pro pěstování rostlin a obnovu původních druhů fauny a flóry. Obří komplex skleníků se plánuje v karvinské části Lipiny.

Studentům, ale vlastně všem, od dětí předškolního věku až po seniory, má nabídnout prostor pro učení a zábavu. O výstavbu projektu zvaného též Eden Silesia usiluje Slezská univerzita Opava s tím, že vědecko-výzkumný park bude sloužit nejen jako botanická zahrada, ale i jako vědecké a vzdělávací centrum.

Vizualizace možné budoucí podoby interiéru i exteriéru vědecko-výzkumného parku Eden Silesia, který má vyrůst na okraji Karviné.

Eden Karviná je také projekt, který už teď budí řadu otázek. Kontroverze kolem stavby obřích skleníků na Karvinsku se točí především kolem ceny za výstavbu a nákladů na provoz. Stavba Edenu Silesia má stát téměř 3 miliardy korun s tím, že předpokládaná výše dotace z Evropské unie bude činit 2,5 miliardy. Eden Karviná má poskytnout práci 200 stálým zaměstnancům. Náklady na provoz parku se momentálně odhadují na 210 až 215 milionů korun ročně, přičemž většinu tvoří mzdové náklady na personál.